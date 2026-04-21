Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela

В начале этого десятилетия Sony совместно с Honda запланировали производство электромобилей Afeela, но теперь компании отказались от намерений развивать этот бизнес. Созданное для этой цели совместное предприятие Sony Honda Mobility заявило о неопределённости своего будущего. Хотя оно пока не будет полностью распущено, его хозяйственная деятельность будет сведена к минимуму, а сотрудники будет переведены на должности в Sony и Honda с учётом их предпочтений.

В конце марта с учётом приближения к концу фискального года в Японии Sony и Honda выпустили заявление, согласно которому Sony Honda Mobility отказывается от намерений выпускать и разрабатывать модели Afeela 1 и Afeela 2. Предприятие должно было пересмотреть свою бизнес-стратегию и обнародовать планы на будущее.

В сегодняшнем совместном заявлении компании объявили о решении значительно сократить деятельность и перевести сотрудников с учётом их личных предпочтений на должности в Sony и Honda. Это решение пока окончательно не определяет судьбу Sony Honda Mobility, но обычная деятельность будет фактически прекращена.

Решение было принято после того, как партнёры осознали, что в нынешних условиях будет сложно вывести на рынок продукцию и услуги в соответствии с первоначальными планами компании. Дальнейшие возможности сотрудничества будут обсуждаться, например, в области программного обеспечения в преддверии повсеместного распространения передовых систем помощи водителю.

Причиной отказа от Afeela 1 и запланированной второй модели является существенное изменение стратегии Honda в области электромобилей. 12 марта японская компания объявила, что впервые за свою почти 70-летнюю историю ожидает чистый годовой убыток в размере до 690 миллиардов иен (€3,69 млрд). Ранее компания прогнозировала прибыль в размере €1,6 млрд.

Honda отказалась от запланированных электрических моделей для рынка США: Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX. Запуск производства этих моделей ещё больше усугубил бы ситуацию Honda и привёл бы к дополнительным убыткам. По словам Honda, причинами этой сложной ситуации являются американские пошлины на автомобили с ДВС и гибридные автомобили, а также снижение конкурентоспособности в Азии из-за перераспределения ресурсов в сторону производства электрокаров.

Автомобильный бизнес значительно изменился, что затрудняет прогнозирование. В США рынок электромобилей развивается медленнее из-за смягчения правил для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и отмены субсидий. В Китае рынок также отходит от традиционных аппаратных характеристик, таких как топливная экономичность или размер салона. Вместо этого востребованы постоянно развивающиеся программные функции. Преимущество получают новые производители с более короткими циклами разработки.