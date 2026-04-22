реклама
«Яндекс» адаптировала чат с «Алисой AI» для незрячих и слабовидящих пользователей, добавив поддержку скринридеров

«Яндекс» адаптировала чат с «Алисой AI» для незрячих и слабовидящих пользователей, обеспечив им возможность пользоваться всеми ключевыми функциями ИИ-ассистента.

«Мы хотим, чтобы как можно больше наших технологий и сервисов были доступны каждому. Поэтому теперь приложение “Алиса AI” и веб-версия чата могут работать со скринридерами — программами, которые озвучивают содержимое экрана или выводят его на брайлевский дисплей», — сообщила компания в Telegram-канале.

Для этого в приложение была добавлена специальная разметка — ко всем элементам, включая кнопки и поля ввода, добавили понятные скринридерам подписи, рассказали в компании ресурсу Forbes.

Благодаря этому люди с особенностями зрения смогут самостоятельно воспользоваться всеми возможностями приложения в телефоне или на компьютере — сгенерировать и отредактировать тексты, придумать рецепт для ужина из имеющихся в холодильнике продуктов, найти подходящие товары по выгодным ценам, провести исследования, составить план путешествий и многое другое. Запрос можно набрать текстом или продиктовать голосом.

Также теперь можно переключаться между элементами интерфейса с помощью клавиатуры. Адаптированная версия чата с «Алисой AI» доступна для устройств на Android и iOS, а также для десктопов.

Ранее «Яндекс» адаптировала тренажер для подготовки к ЕГЭ по математике на платформе «Яндекс Учебник» для незрячих, слепоглухих и слабовидящих учеников, переработав интерфейс и задания, чтобы школьники смогли самостоятельно готовиться к экзамену с помощью сервиса.

Теги: яндекс, алиса ai, ии, программное обеспечение
