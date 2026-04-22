Apple рискует потерять главу разработки новой Siri на фоне перестановок в руководстве компании

Руководитель проекта по обновлению голосового помощника Siri Майк Роквелл (Mike Rockwell) задумался о возможном уходе из Apple или переходе на должность советника. По сообщению 9to5Mac со ссылкой на Bloomberg, такое решение может быть связано с недавними кадровыми перестановками в руководстве корпорации. Однако топ-менеджер вряд ли покинет свой пост до завершения работы над новой версией Siri.

Инициатива по модернизации Siri с применением искусственного интеллекта была поручена Роквеллу после того, как Тим Кук (Tim Cook) утратил доверие к результатам работы прежнего руководителя ИИ-направления Джона Джаннандреа (John Giannandrea). Выбор в пользу Роквелла объяснялся его успешным опытом преодоления технологических барьеров при выводе на рынок устройства Vision Pro. Тем не менее, теперь все усилия Apple в сфере искусственного интеллекта координируются главой программного подразделения Крейгом Федериги (Craig Federighi), а сам Роквелл испытывает сомнения относительно необходимости подчиняться новому руководителю, рассчитывая на более значимую роль.

Ранее карьера Роквелла двигалась по пути, который мог привести его к должности, аналогичной позиции технического директора, определяющей дорожную карту продуктов и ИИ-направления Apple. Такой сценарий казался логичным, поскольку компания считала носимые устройства важной частью своего развития после iPhone. Однако сейчас перспективы Роквелла выглядят менее очевидными ещё и потому, что первая версия Vision Pro (Роквелл руководил разработкой гарнитуры) не получила широкого отклика у потребителей из-за высокой стоимости и большого веса устройства. Хотя Apple продолжает разработку умных очков и других носимых гаджетов, в этих условиях, как отмечает Bloomberg, Роквеллу стало сложнее обосновать свои амбиции на лидирующие роли в технологическом направлении корпорации.

На фоне этих событий Bloomberg также сообщает о других кадровых изменениях, вызывающих напряжение внутри Apple. Кейт Бергерон (Kate Bergeron), которую внутри компании рассматривали как потенциального главу аппаратного подразделения, выразила недовольство тем, что эту должность занял Том Мариб (Tom Marieb), руководивший направлением качества продукции. Всё это, по мнению аналитиков, создаёт дополнительные вызовы для Джона Терноса (John Ternus), которому предстоит стать следующим генеральным директором Apple.