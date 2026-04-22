YouTube начнёт удалять дипфейки по запросам знаменитостей, но не все

Администрация YouTube усовершенствовала функцию мониторинга дипфейков — созданные искусственным интеллектом видеоролики с участием знаменитостей скоро начнут исчезать с платформы по запросам самих знаменитостей. Но не все.

Алгоритм обнаружения сходства производит поиск на YouTube материалов, в которых используются созданные ИИ дипфейки — при обнаружении такого видео участвующая в программе знаменитость получает уведомление. Таким образом, публичные личности смогут отслеживать подобный контент и запрашивать его удаление с платформы. Администрация YouTube реагирует на каждый такой запрос в индивидуальном порядке и действует в соответствии с политикой конфиденциальности платформы, так что не каждый запрос будет удовлетворяться.

YouTube начал тестировать эту функцию ещё прошлой осенью, включив в программу собственных блогеров; в марте к ней подключили журналистов и политиков. Теперь она будет охватывать всех знаменитых людей независимо от того, есть ли у них собственный канал на YouTube. Чтобы подключиться к программе, необходимо предоставить удостоверение личности и отправить видеоселфи — сходство будет оцениваться по лицу, а не по голосу или любым другим характеристикам. Администрация платформы не гарантирует удаление дипфейков: добросовестными считаются произведения пародийного или сатирического характера. Подключившиеся ранее к программе видеоблогеры запрашивали удаление лишь «очень небольшого» количества видео со своим «участием».

Обнаружение сходства производится с помощью системы Content ID, которая дает правообладателям возможность монетизировать видео, размещённые другими пользователями. Ранее YouTube анонсировал функцию, позволяющую авторам добавлять с помощью ИИ собственные аватары в видео. Продюсерское агентство CAA уже сформировало базу данных с биометрическими данными клиентов, которые можно использовать в коммерческих целях. Так, звезда TikTok Хаби Лейм (Khaby Lame) уже продал права на собственный образ, который может использоваться для продажи товаров в интернете.

Некоторые представители индустрии развлечений рассматривают взрывной рост числа дипфейков как новый способ взаимодействовать с сообществом поклонников. Одни знаменитости это увлечение не приветствуют, другие относятся к этому спокойно — но всё, видимо, идёт к тому, что для них это станет новым источником дохода.

Теги: youtube, ии, дипфейки
