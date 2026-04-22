Сегодня 22 апреля 2026
реклама
Google Chrome начнёт показывать созданные ИИ картинки на разных сайтах, но непонятно зачем

В браузере Google Chrome скоро появится новая функция, предназначение которой не так просто понять: вместо изображений на просматриваемых сайтах будут показываться картинки, созданные искусственным интеллектом. На нововведение обратил внимание ресурс SammyGuru.

Функция получила название Indigo, и сейчас она числится в разработке. Для её запуска в адресной строке Google Chrome предусмотрен соответствующий значок, при нажатии на который рядом с изображениями на открытом в данный момент сайте появляется пояснение «Сгенерировано Google» и указывающая вниз стрелка — если щёлкнуть и по ней, в выпадающем меню появятся три варианта: «Перегенерировать», «Заменить исходное фото» и «Удалить исходное фото».

Ни один из предлагаемых вариантов пока не работает — функция ИИ-генерации изображения пока отключена. Но если бы она работала, то вместо исходной картинки при просмотре сайта появлялась бы другая, созданная ИИ. Самого сайта изменения не касаются — там изображение остаётся прежним, и при обновлении страницы оно выводится в исходном виде.

Предназначение подобной функции остаётся не вполне ясным. Можно предположить, что так Google хочет защитить пользователей Chrome, и Indigo будет срабатывать, если на сайте обнаружится изображение шокирующего характера. Если это так, то подмену картинок, возможно, следует производить не в ручном, а в автоматическом режиме.

Теги: google, chrome, ии
