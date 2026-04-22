3DNews Новости Software IM-клиенты Разработчики приложения Telega пожаловал...
Разработчики приложения Telega пожаловались на Apple в ФАС

Разработчики приложения Telegа подали в ФАС жалобу на действия Apple, которая удалила альтернативный клиент Telegram из App Store, заблокировала учётную запись разработчика и стала помечать приложение как вредоносное, ограничив доступ тем, кто его уже установил.

Источник изображения: play.google.com

Источник изображения: play.google.com

В жалобе отмечается, что 9 апреля Apple удалила приложение Telegа из App Store и аккаунт разработчика, а 17 апреля ограничила запуск уже установленных экземпляров приложения на смартфонах пользователей и стала показывать им предупреждение о том, что оно содержит вредоносный код. Разработчики, по их словам, не добились от Apple внятного объяснения действий; «вместо диалога — репутационный удар и формальные „отписки“». Компания подала апелляцию на решение Apple и запросила разъяснение причин, но в установленный 10-дневный срок технологический гигант никаких комментариев не дал. Рекомендаций по устранению нарушений американский производитель тоже не предоставил.

Разработчики Telegа требуют, чтобы приложение вернулось в App Store, и чтобы Apple изменила процедуру модерации. Кроме того, они рассматривают возможность подать судебные иски к СМИ и блогерам за распространение информации о вредоносном характере приложения. Примечательно, что в магазинах Google «Play Маркет» и RuStore приложение Telegа остаётся доступным, и на устройствах под управлением Android запускается без ограничений.

«Сейчас „Телега“ действительно временно недоступна в App Store. В связи с этим у владельцев iPhone может появляться уведомление, блокирующее вход в приложение. Это сообщение связано с ошибочной классификацией „Телеги“. Независимые проверки компаний Cloudflare, Seclookup, SOCRadar, Gridinsoft, Criminal IP, Fortinet, Norton уже подтвердили, что „Телега“ не является вредоносным приложением. Однако проверка со стороны Apple требует больше времени, поэтому на устройствах iOS пока возможно появление такого уведомления», — цитирует «Хабр» сделанное ранее заявление представителя Telegа.

Теги: apple, app store, telega, фас россии
apple, app store, telega, фас россии
