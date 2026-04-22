Asus перестала выпускать смартфоны, но готовит большой планшет

В январе Asus официально подтвердила, что сворачивает производство смартфонов, но к планшетным компьютерам это, очевидно, не относится. Сейчас компания готовит устройство под названием Asus Pad, и уже известно, как оно будет выглядеть — изображения планшета опубликовал ресурс Android Headlines.

Asus Pad обещает быть довольно привлекательным планшетным компьютером с тонкими рамками вокруг дисплея. Если верить неофициальной информации, это будет двухслойная OLED-панель (аналог Apple Tandem OLED) с диагональю 12,2 дюйма и частотой обновления 144 Гц. Сообщается о поддержке изображения Dolby Vision и звука Dolby Atmos.

Известно, что ёмкость аккумулятора Asus Pad составит 9000 мА·ч, и он будет поддерживать быструю зарядку, хотя точные характеристики пока не раскрываются. Толщина корпуса планшета составит 6,5 мм, а масса его будет 523 г. Производитель также готов предложить фирменную обложку для Asus Pad, которая будет трансформироваться и использоваться как подставка. Внешний вид аксессуара также известен.

Прочей информации об Asus Pad инсайдерам пока добыть не удалось — неизвестны ни стоимость устройства, ни предполагаемая дата его анонса. Если устройство действительно готовится к выпуску, вскоре появятся и другие подробности.