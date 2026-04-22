«Мы получили Black & White 3 раньше GTA VI»: в раннем доступе Steam стартовал симулятор бога Masters of Albion от создателя Fable

Британская студия 22cans под руководством создателя Black & White и Fable Питера Молиньё (Peter Molyneux) сообщила о выходе в раннем доступе своего амбициозного симулятора бога Masters of Albion.

Ранний доступ Masters of Albion проходит эксклюзивно в сервисе Steam. На протяжении первой недели с релиза (до 29 апреля) на игру действует 10-процентная скидка — 945 рублей в российском сегменте.

Немногочисленные пользовательские отзывы (меньше 20 на момент публикации) новинки в Steam «положительные» — Masters of Albion стартовала на платформе с рейтингом 81 %.

Первые покупатели хвалят интересный взгляд на геймплейный цикл Black & White, а ругают за олдскульный гейм-дизайн и нехватку оптимизации. «Мы получили Black & White 3 раньше GTA VI», — радуется один из пользователей.

События Masters of Albion разворачиваются в Альбионе. В мир возвращается магия, угрожая уничтожить основы общества. Игрокам предстоит разгадать тайну магов и покорить волшебство, которое может погубить всех.

На старте раннего доступа Masters of Albion предлагает все основные механики, включая возможность «сотворить что угодно» (еду, одежду, броню, оружие), опцию прямого управления, систему строительства и открытый мир.

Новый релиз позиционируется как гибрид идей Dungeon Keeper, Black & White и Fable, а также кульминация творческого пути Молиньё. Ранее разработчик назвал Masters of Albion своей последней игрой и шансом восстановить репутацию.

