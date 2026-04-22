Tides of Tomorrow уже в продаже: асинхронное приключение от авторов Road 96, где игрок расплачивается за ошибки своих предшественников

Разработчики из Digixart (дилогия Road 96) при поддержке издательства THQ Nordic выпустили в продажу Tides of Tomorrow — красочное океаническое приключение в стиле «пластикпанк», действие которого происходит на пережившей великий потоп планете.

Tides of Tomorrow расскажет историю гибнущего водного мира, очертания, облик и состояние которого могут зависеть от решений другого игрока. Смертоносная болезнь грозит уничтожить всех, кто выжил после потопа, поэтому крайне важно наладить связи с уцелевшими и совместными усилиями найти лекарство.

Важная геймплейная особенность Tides of Tomorrow — асинхронный мультиплеер. У пользователя будет возможность начать прохождение по идентификатору своего друга и узнать о принятых им решениях, попутно сравнивая со своими. Нужно понимать, что по мере продвижения придётся сталкиваться с последствиями решений только того человека, кому принадлежал идентификатор.

По замыслу авторов, схема с прохождением по чужому идентификатору позволит узнать, как бы развивалась история, прими игрок в том или ином моменте отличное от своего решение. Череда выборов сможет повлиять на доступность отдельных локаций, а также на отношение разных персонажей к протагонисту.

Tides of Tomorrow в целом была неплохо принята критиками (77 % на агрегаторе OpenCritic при 29 рецензиях). Игру хвалят за интересный мир, запоминающихся персонажей и вариативность. Отдельным обозревателям возможности асинхронного мультиплеера показались скудными, а повествование проблемным.

Tides of Tomorrow вышла на PC, PS5, Xbox Series X и S. В российском Steam игру можно купить с релизной скидкой за 976 рублей, которая будет действовать до 6 мая. На консолях за новинку просят $30.

Теги: tides of tomorrow, thq nordic, digixart, приключение
