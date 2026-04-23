У Apple закончились запасы даже базовых Mac mini с чипом M4 и 16 Гбайт оперативной памяти

По всей видимости, Apple распродала все запасы базовой версии компьютера Mac mini. Сейчас данный продукт в интернет-магазине компании имеет пометку «в настоящее время недоступен».

Базовая версия Mac mini — это модель с процессором M4, 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт. Версии устройства с накопителем увеличенной ёмкости всё ещё есть в наличии, как и модели Mac mini с чипом M4 Pro. Покупатели могут приобрести версии Mac mini с 24 Гбайт ОЗУ, но некоторые модели с 32 Гбайт ОЗУ также отсутствуют в наличии в настоящее время.

Обычно дефицит устройств Apple в рознице указывает на скорое появление моделей следующего поколения. Однако в данном случае не всё так очевидно. Mac mini пользуется высоким спросом, поскольку компьютер подходит для локального запуская ИИ-моделей. Это означает, что ограниченная доступность Mac mini может быть связана с высоким спросом, а не с планами Apple выпустить модели следующего поколения.

Apple столкнулась с нехваткой оперативной памяти из-за сохраняющегося глобального дефицита чипов памяти, обусловленного спросом в сфере ИИ. Сложившаяся ситуация привела не только к увеличению стоимости ОЗУ, но им стала причиной, по которой в рознице ранее образовался дефицит некоторых моделей Mac mini и Mac Studio. Ранее в этом году Apple полностью прекратила продажи Mac Studio с 512 Гбайт памяти.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить в этом году обновлённые версии Mac mini, аппаратной основой которых станут чипы M5 и M5 Pro. Однако из-за дефицита чипов памяти новинки могут выйти на рынок ближе к концу года.