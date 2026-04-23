Сегодня 23 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости компьютеры и ноутбуки Apple У Apple закончились запасы даже базовых ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

У Apple закончились запасы даже базовых Mac mini с чипом M4 и 16 Гбайт оперативной памяти

По всей видимости, Apple распродала все запасы базовой версии компьютера Mac mini. Сейчас данный продукт в интернет-магазине компании имеет пометку «в настоящее время недоступен».

Источник изображения: macrumors.com

Базовая версия Mac mini — это модель с процессором M4, 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт. Версии устройства с накопителем увеличенной ёмкости всё ещё есть в наличии, как и модели Mac mini с чипом M4 Pro. Покупатели могут приобрести версии Mac mini с 24 Гбайт ОЗУ, но некоторые модели с 32 Гбайт ОЗУ также отсутствуют в наличии в настоящее время.

Обычно дефицит устройств Apple в рознице указывает на скорое появление моделей следующего поколения. Однако в данном случае не всё так очевидно. Mac mini пользуется высоким спросом, поскольку компьютер подходит для локального запуская ИИ-моделей. Это означает, что ограниченная доступность Mac mini может быть связана с высоким спросом, а не с планами Apple выпустить модели следующего поколения.

Apple столкнулась с нехваткой оперативной памяти из-за сохраняющегося глобального дефицита чипов памяти, обусловленного спросом в сфере ИИ. Сложившаяся ситуация привела не только к увеличению стоимости ОЗУ, но им стала причиной, по которой в рознице ранее образовался дефицит некоторых моделей Mac mini и Mac Studio. Ранее в этом году Apple полностью прекратила продажи Mac Studio с 512 Гбайт памяти.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить в этом году обновлённые версии Mac mini, аппаратной основой которых станут чипы M5 и M5 Pro. Однако из-за дефицита чипов памяти новинки могут выйти на рынок ближе к концу года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple исправила уязвимость iOS 26, позволившую ФБР читать удалённые сообщения
Google начала рекламировать поумневшую Apple Siri — в её основу ляжет ИИ Gemini
Apple рискует потерять главу разработки новой Siri на фоне перестановок в руководстве компании
Apple не выпустит новый Mac Studio до октября
Apple перенесла релиз MacBook Pro на чипе M6 на начало 2027 года — виной стал дефицит RAM и SSD
Apple не успевает за ИИ-бумом: компьютеры Mac стали дефицитным товаром, а некоторые версии и вовсе пропали с прилавков
Теги: mac mini, apple, продажи
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple исправила уязвимость iOS 26, позволившую ФБР читать удалённые сообщения
«Есть и хорошая новость»: Ubisoft отреагировала на новую утечку Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
Утечка: кадры со съёмок экранизации Elden Ring поразили фанатов достоверностью 2 ч.
ИИ-ассистент Google Gemini начал делать заметки, сводки и стенограммы не только во встречах Google Meet 4 ч.
Microsoft объявила о партнёрстве между Xbox и Discord, но скрыла детали 14 ч.
Google начала рекламировать поумневшую Apple Siri — в её основу ляжет ИИ Gemini 14 ч.
Tides of Tomorrow уже в продаже: асинхронное приключение от авторов Road 96, где игрок расплачивается за ошибки своих предшественников 14 ч.
Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд 16 ч.
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея 18 ч.
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера» 18 ч.
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта 19 ч.
Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только 20 ч.
Россияне начали запасаться приставками к выходу GTA VI — продажи подскочили на 22 % 49 мин.
Большой ящик на колёсах: Humble Robotics представил беспилотный грузовик без кабины с запасом хода в 320 км 50 мин.
Anthropic обогнала OpenAI — по оценке на вторичном рынке акций, которая взлетела до $1 трлн за три месяца 52 мин.
Маск обещал полный автопилот всем Tesla с 2016 года — теперь им нужен апгрейд «железа» на особых микрофабриках 53 мин.
Американцы потребовали от Nintendo вернуть им то, что они переплатили из-за трамповских пошлин 2 ч.
У Apple закончились запасы даже базовых Mac mini с чипом M4 и 16 Гбайт оперативной памяти 2 ч.
Стали известны цены на телевизоры LG Micro RGB evo — от $5000 за 75-дюймовую модель 2 ч.
Asus оценила флагманский ноутбук ROG Zephyrus Duo в заоблачные $8570 2 ч.
Мегафабрика Terafab Илона Маска будет выпускать чипы по ангстремному техпроцессу Intel 14A 2 ч.
Как на Татуине: индийская Uravu будет добывать питьевую воду из воздуха с помощью «мусорного» тепла ЦОД 2 ч.