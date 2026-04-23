Большой ящик на колёсах: Humble Robotics представил беспилотный грузовик без кабины с запасом хода в 320 км

Калифорнийский стартап Humble Robotics вышел из режима закрытой разработки, представив электрический грузовик класса 8 без водительской кабины. Компания позиционирует своё изобретение как автономную платформу, способную значительно снизить затраты и повысить эффективность в индустрии грузоперевозок, объём которых составляет примерно $900 млрд.

Платформа, получившая название Hauler, представляет собой моторизованный трейлер, который может работать как самостоятельно, так и буксироваться обычным тягачом. Отсутствие водительского отсека сделало конструкцию на 20% легче традиционных аналогов и позволило внедрить универсальный механизм трансформации длины под разные задачи — от перевозки контейнеров до работы в качестве бетономешалки. Первый прототип собрали менее чем за шесть месяцев, и сейчас он готовится к испытаниям в реальных условиях логистических хабов, сообщает издание InsideEVs.

Технические характеристики новинки ориентированы на работу на коротких дистанциях внутри промышленных зон. Максимальная дальность хода составляет 200 миль (321,8 км), а скорость ограничена 55 милями в час (88,5 км/ч), что исключает его использование на междугородних трассах. Производитель оснастил машину двумя электрическими осями, но не раскрыл подробных сведений о типах используемых батарей и двигателей.

Безопасность и автономность движения обеспечиваются комплексом датчиков, включая камеры, лидары и радары, которые создают обзор на 360 градусов. Управление осуществляется с помощью новых визуально-языковых моделей (VLA), позволяющих искусственному интеллекту анализировать окружающую обстановку и принимать решения в нестандартных ситуациях. Благодаря такому подходу разработчики рассчитывают значительно ускорить выход продукта на рынок.

Проект возглавил Эяль Коэн (Eyal Cohen), бывший сотрудник Apple, Uber и Waabi, который привлек $24 млн инвестиций от фонда Eclipse и других партнёров. Стартап уже ведёт переговоры с лидерами логистического рынка о запуске пилотных программ коммерческого использования технологии. Основная цель разработки — полная автоматизация процесса доставки грузов непосредственно до погрузочного дока.

автомобили, беспилотный транспорт
