Россияне начали запасаться приставками к выходу GTA VI — продажи подскочили на 22 %

По итогам I квартала 2026 года продажи игровых консолей в России выросли на 22 % в единицах — до 459 тыс. устройств; рост в деньгах составил 29 % до 8,6 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на данные «М.видео-Эльдорадо». За аналогичный период прошлого года оба показателя снижались — на 20 % и 34 % соответственно. Всплеск продаж аналитики связывают с ожидаемым в ноябре выходом шестой части игры Grand Theft Auto.

Наибольшей динамикой отметился сегмент Sony PlayStation, которая опередила рынок, показав рост на 51 % в штуках и на 42 % в денежном выражении. За год доля Sony на российском рынке консолей выросла с 21 % до 26 % в единицах и с 68 % до 75 % в деньгах. Рост продаж игровых приставок в торговой сети связывают с предстоящим в ноябре выходом GTA VI; прогнозируется также усиление присутствия экосистемы Valve Steam в продажах, в том числе за счёт грядущего дебюта Steam Machine.

Первоначально GTA VI должна была выйти ещё в 2025 году, но срок релиза перенесли — теперь она появится 19 ноября 2026 года и на начальном этапе будет доступна только на флагманских приставках Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S. Рост продаж консолей в февральском интервью предсказал глава ответственного за серию GTA издательства Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick). Это актуально для эксклюзивных релизов и блокбастеров, соглашаются опрошенные РБК эксперты: серия Spider-Man помогла PlayStation преодолеть рубеж в 100 млн проданных приставок; в месяц выхода Halo 3 вдвое, до 527 тыс., подскочили продажи Microsoft Xbox 360. То же актуально и для GTA VI, кроме того, геймеры начали «пересаживаться» с PS4 на PS5.

Несмотря на то, что в количественном выражении доля Sony от всех проданных консолей составляет 26 %, около половины продаж приходится на продукцию малоизвестных марок, добавили в «М.видео-Эльдорадо». Доля ретроконсолей составляет 2,1 %, игровых решений формата SUP — 7,8 %, а вот доли Nintendo и Microsoft показывают снижение: с 4,5 % до 3,1 % у первой и с 3 % до чуть более 1 % у второй. В денежном выражении диспозиция резко отличается: Sony занимает 75 % рынка, Valve — около 9 % и 5 % у Nintendo. Продукция малоизвестных брендов удерживает всего 5 % продаж в деньгах. При этом растёт спрос одновременно на консоли дороже 48 тыс. руб. и на продукцию до 1,5 тыс. руб., а средний ценовой сегмент сокращается.