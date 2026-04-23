OpenAI добавила в ChatGPT ИИ-агентов для бизнеса — они выполняют задачи без участия человека

OpenAI предоставила пользователям тарифных планов Business, Enterprise, Edu и Teachers доступ к новым облачным ИИ-агентам, способным самостоятельно выполнять рабочие задачи. Эти помощники, по сообщению The Verge, интегрируются в ChatGPT и могут функционировать в качестве автономных сотрудников внутри корпоративной среды.

Источник изображения: AI

Основное назначение рабочих агентов (workspace agents) заключается в автоматизации рутинных процессов, например, таких, как сбор отзывов о продуктах в глобальной сети или подготовка электронных писем в Gmail. OpenAI продемонстрировала, как бот самостоятельно находит информацию и отправляет готовый отчёт в Slack. Работает это в целом так: бот собирает контекст из нужных источников, следуя установленным в команде регламентам, и затем запрашивает одобрение перед совершением важных действий. При этом компании могут создавать таких агентов один раз и затем совместно использовать их в общем рабочем пространстве, постепенно улучшая их навыки.

The Verge отмечает, что разработка новой системы велась на фоне усиления конкуренции на рынке ИИ-агентов, в частности, после успеха проекта OpenClaw, основатель которого, Питер Штайнбергер (Peter Steinberger), теперь работает в OpenAI. В то же время компания сталкивается с давлением со стороны Anthropic, которая уже предлагает аналогичные инструменты для работы с файлами пользователя, а также отдельную платформу для создания автономных агентов.

Внедрение рабочих агентов, как пишет The Verge, может сигнализировать о конце GPTs — кастомных пользовательских чат-ботов, анонсированных OpenAI в 2023 году. Компания называет новых помощников эволюцией GPTs и утверждает, что GPTs останутся доступными, пока команды тестируют рабочих агентов на своих предприятиях. Сообщается, что в ближайшее время OpenAI также упростит конвертацию старых GPTs в новых рабочих ИИ-агентов.

Теги: openai, ии-агент
openai, ии-агент
