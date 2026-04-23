IonQ выпустила «квантовых котиков» в мир — раскрыла секреты создания безотказных квантовых компьютеров

На сайте препринтов arXiv.org вышла статья с полным описанием архитектуры, идеологии и программных пакетов квантовых компьютеров компании IonQ. Архитектура носит название Walking Cat, связанное с так называемыми «кошачьими кубитами» — состояниями суперпозиции системы, позволяющими избежать ошибок вычислений. Название архитектуры созвучно концепции кошки, гуляющей сама по себе — статья IonQ в полном объёме раскрывает детали, важные для понимания её сути.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

В свободно доступном материале специалисты IonQ подчёркивают, что они не просто излагают теоретическую концепцию, а дают детализированные инженерные спецификации для построения отказоустойчивого квантового компьютера. Документ описывает полный стек архитектуры — от компилятора до аппаратного уровня. Он вполне способен подтолкнуть к созданию систем, включающих десятки тысяч физических кубитов, а это ключевой шаг к практическим квантовым вычислениям.

Ключевая идея архитектуры опирается на использование так называемых «cat-состояний» (состояний суперпозиции типа кошки Шрёдингера, которая одновременно и мертва, и жива). Эти состояния делают кубиты устойчивыми к одному типу ошибок — переключениям битов. Собственно, компания Amazon тоже смотрит в сторону «кошачьих» кубитов. В архитектуре IonQ эти состояния производит «фабрика кошек», которые затем «гуляют» по системе и создают запутанные состояния в соответствии с заданным для вычислений алгоритмом. Их повышенная устойчивость к одному из видов ошибок служит гарантией создания отказоустойчивых квантовых платформ, способных отрабатывать миллионы вентилей в сутки.

Архитектура Walking Cat обеспечивает гибкую связь между кубитами. Работа алгоритма осуществляется за счёт перемещения ионов без заранее созданной сложной проводной топологии. Это позволяет параллельно выполнять операции и масштабировать систему за счёт добавления новых зон, а не усложнения соединений.

Ранее компания IonQ показала способность обеспечивать точность двухкубитных операций на уровне 99,99 %. Она уверена, что архитектура поддаётся масштабированию и появление имеющих практическую ценность квантовых компьютеров произойдёт благодаря её разработкам для кубитов на базе ловушек ионов. И это произойдёт в обозримом будущем.

Источник:

Материалы по теме
IonQ разработала фотонный интерконнект для объединения квантовых компьютеров
Суперкомпьютеры с ИИ проиграли простым квантовым компьютерам из Китая в предсказании погоды
Во Франции запущен квантовый компьютер Lucy с 12-кубитным фотонным процессором
Война США и Ирана ударила по рынку чипов — возник дефицит сырья для литографии
40 000 сотрудников Samsung вышли на протест, требуя премии до $400 000 в год
Светлое будущее чипов: TSMC создаст по-настоящему интегрированную кремниевую фотонику
Теги: квантовые вычисления, квантовый компьютер, ionq
«Мы получили Black & White 3 раньше GTA VI»: в раннем доступе Steam стартовал симулятор бога Masters of Albion от создателя Fable
РКН лишил почти 2000 лицензий операторов связи
Робот впервые начал обыгрывать профессионалов в настольный теннис — это Ace от Sony
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза
Половину программного кода Google уже пишет ИИ — и его станет больше 7 мин.
Британские антимонопольщики дали ход коллективному «облачному» иску к Microsoft на £2 млрд 42 мин.
Selectel выпустила обновлённую ИИ-платформу с расширенными возможностями масштабирования моделей и внедрения в бизнес-процессы 57 мин.
VAST Data привлекла $1 млрд в раунде финансирования серии F 2 ч.
«На 100 % ещё ничего не утверждено»: Owlcat ответила на критику бета-версии The Expanse: Osiris Reborn 3 ч.
Иран обвинил США в выводе из строя маршрутизаторов Cisco и других производителей через скрытые бэкдоры 3 ч.
Anthropic: у нас нет «рубильника» от ИИ-моделей Claude в секретных системах Пентагона 3 ч.
«Один из величайших хаков»: энтузиастка запустила современный Linux на Windows 95 3 ч.
Google превратила Chrome в «автоматический браузер» — полноценного работника среды Workspace 4 ч.
OpenAI добавила в ChatGPT ИИ-агентов для бизнеса — они выполняют задачи без участия человека 4 ч.
Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor объединились для борьбы с перегревом и зависанием смартфонов 8 мин.
Bolt Graphics завершила проектирование графического чипа Zeus — он в разы превосходит RTX 5090 44 мин.
Nvidia до сих пор не поставила ни единого ускорителя H200 в Китай — их там не принимают 50 мин.
Популярность Galaxy S26 не спасёт мобильное подразделение Samsung от больших убытков в этом году 51 мин.
IonQ выпустила «квантовых котиков» в мир — раскрыла секреты создания безотказных квантовых компьютеров 54 мин.
Gartner: нефтяной кризис не затормозит IT-индустрию — в ИИ готовы вкладываться все 2 ч.
Война США и Ирана ударила по рынку чипов — возник дефицит сырья для литографии 3 ч.
Gigabyte представила мощный ноутбук Gaming A18 Pro с GeForce RTX 5080 для игр и ИИ 3 ч.
40 000 сотрудников Samsung вышли на протест, требуя премии до $400 000 в год 3 ч.
«Лаборатория Касперского» выявила аппаратную уязвимость в чипах Qualcomm Snapdragon 3 ч.