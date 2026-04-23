Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor объединились для борьбы с перегревом и зависанием смартфонов

Крупнейшие китайские производители смартфонов через отраслевой альянс ITGSA (Mobile Smart Terminal Ecosystem Alliance) объявили о внедрении единого стандарта управления оперативной памятью. Эта мера поможет решить такие системные проблемы, как перегрев устройств, зависания интерфейса и принудительное закрытие фоновых приложений. В инициативе приняли участие компании vivo, Xiaomi, Oppo и Honor.

Ассоциация опубликовала официальное уведомление, приглашающее разработчиков программного обеспечения принять участие в формировании новой экосистемы. Участники рынка, как отмечается на сайте бенчмарка AnTuTu, признали, что рост функциональности приложений привёл к критическому дефициту ресурсов памяти, что негативно сказывается на стабильности операционной системы. Для исправления ситуации был предложен механизм «справедливого распределения памяти», который предоставляет создателям ПО унифицированные инструменты оптимизации, снижая затраты времени и средств на адаптацию программ под различные модели устройств.

Ключевым элементом инициативы является установление «прозрачных» границ потребления памяти, что даёт разработчикам конкретные технические ориентиры. Кроме того, система предусматривает механизм заблаговременных уведомлений о необходимости освобождения ресурсов в случае нехватки памяти до того, как это приведёт к сбою устройства. Такой подход минимизирует прямое негативное воздействие на пользователя, сохраняя плавность работы интерфейса даже в условиях высокой нагрузки на аппарат.

Альянс ITGSA, существующий с 2021 года, рассматривает этот шаг как переход от добровольных рекомендаций к жёсткой технической необходимости. Разработчикам приложений рекомендовано провести все необходимые работы по оценке и оптимизации кода до 30 июня 2026 года.