Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor объединились для борьбы с перегревом и зависанием смартфонов

Крупнейшие китайские производители смартфонов через отраслевой альянс ITGSA (Mobile Smart Terminal Ecosystem Alliance) объявили о внедрении единого стандарта управления оперативной памятью. Эта мера поможет решить такие системные проблемы, как перегрев устройств, зависания интерфейса и принудительное закрытие фоновых приложений. В инициативе приняли участие компании vivo, Xiaomi, Oppo и Honor.

Ассоциация опубликовала официальное уведомление, приглашающее разработчиков программного обеспечения принять участие в формировании новой экосистемы. Участники рынка, как отмечается на сайте бенчмарка AnTuTu, признали, что рост функциональности приложений привёл к критическому дефициту ресурсов памяти, что негативно сказывается на стабильности операционной системы. Для исправления ситуации был предложен механизм «справедливого распределения памяти», который предоставляет создателям ПО унифицированные инструменты оптимизации, снижая затраты времени и средств на адаптацию программ под различные модели устройств.

Ключевым элементом инициативы является установление «прозрачных» границ потребления памяти, что даёт разработчикам конкретные технические ориентиры. Кроме того, система предусматривает механизм заблаговременных уведомлений о необходимости освобождения ресурсов в случае нехватки памяти до того, как это приведёт к сбою устройства. Такой подход минимизирует прямое негативное воздействие на пользователя, сохраняя плавность работы интерфейса даже в условиях высокой нагрузки на аппарат.

Альянс ITGSA, существующий с 2021 года, рассматривает этот шаг как переход от добровольных рекомендаций к жёсткой технической необходимости. Разработчикам приложений рекомендовано провести все необходимые работы по оценке и оптимизации кода до 30 июня 2026 года.

Материалы по теме
Asus перестала выпускать смартфоны, но готовит большой планшет
ЕС всё-таки разрешит несъёмные батареи в смартфонах, но будут лазейки
Анонсирован смартфон Motorola Edge 70 Pro с чипом Dimensity 8500 Extreme по цене от $415
Война США и Ирана ударила по рынку чипов — возник дефицит сырья для литографии
40 000 сотрудников Samsung вышли на протест, требуя премии до $400 000 в год
Светлое будущее чипов: TSMC создаст по-настоящему интегрированную кремниевую фотонику
Теги: смартфоны, китайские производители
«Мы получили Black & White 3 раньше GTA VI»: в раннем доступе Steam стартовал симулятор бога Masters of Albion от создателя Fable
Робот впервые начал обыгрывать профессионалов в настольный теннис — это Ace от Sony
РКН лишил почти 2000 лицензий операторов связи
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза
Половину программного кода Google уже пишет ИИ — и его станет больше 19 мин.
Британские антимонопольщики дали ход коллективному «облачному» иску к Microsoft на £2 млрд 54 мин.
Selectel выпустила обновлённую ИИ-платформу с расширенными возможностями масштабирования моделей и внедрения в бизнес-процессы 2 ч.
VAST Data привлекла $1 млрд в раунде финансирования серии F 2 ч.
«На 100 % ещё ничего не утверждено»: Owlcat ответила на критику бета-версии The Expanse: Osiris Reborn 3 ч.
Иран обвинил США в выводе из строя маршрутизаторов Cisco и других производителей через скрытые бэкдоры 3 ч.
Anthropic: у нас нет «рубильника» от ИИ-моделей Claude в секретных системах Пентагона 3 ч.
«Один из величайших хаков»: энтузиастка запустила современный Linux на Windows 95 3 ч.
Google превратила Chrome в «автоматический браузер» — полноценного работника среды Workspace 4 ч.
OpenAI добавила в ChatGPT ИИ-агентов для бизнеса — они выполняют задачи без участия человека 4 ч.
Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor объединились для борьбы с перегревом и зависанием смартфонов 20 мин.
Bolt Graphics завершила проектирование графического чипа Zeus — он в разы превосходит RTX 5090 56 мин.
Nvidia до сих пор не поставила ни единого ускорителя H200 в Китай — их там не принимают 2 ч.
Популярность Galaxy S26 не спасёт мобильное подразделение Samsung от больших убытков в этом году 2 ч.
IonQ выпустила «квантовых котиков» в мир — раскрыла секреты создания безотказных квантовых компьютеров 2 ч.
Gartner: нефтяной кризис не затормозит IT-индустрию — в ИИ готовы вкладываться все 2 ч.
Война США и Ирана ударила по рынку чипов — возник дефицит сырья для литографии 3 ч.
Gigabyte представила мощный ноутбук Gaming A18 Pro с GeForce RTX 5080 для игр и ИИ 3 ч.
40 000 сотрудников Samsung вышли на протест, требуя премии до $400 000 в год 3 ч.
«Лаборатория Касперского» выявила аппаратную уязвимость в чипах Qualcomm Snapdragon 3 ч.