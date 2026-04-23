DJI представила дроны для начинающих Lito 1 и X1 — 4К и автономность до 36 минут по цене от €309

DJI представила серию дронов Lito, предназначенных для тех, кто решил впервые попробовать себя в аэрофотосъёмке. Устройства предлагают простые средства управления, обеспечивая при этом высокое качество картинки при скромной цене.

Источник изображений: DJI

Старшая в дуэте модель DJI Lito X1 комплектуется камерой с 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором разрешения 48 мегапикселей, с диафрагмой f/1,7, поддержкой HDR с динамическим диапазоном до 14 ступеней и 10-битным профилем D-Log M. В наличии усовершенствованная система обнаружения препятствий с разрешением 5 люкс и фронтальный лидар, который обеспечивает безопасность полёта в сложных условиях.

Интеллектуальные инструменты ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse и Panorama помогут неопытному владельцу быстрее освоить тонкости управления дронами и получить профессиональный результат при первом же запуске аппарата. Так, ActiveTrack позволяет отслеживать объекты, движущиеся со скоростью до 12 м/с.

DJI Lito 1 отличается от старшей модели более скромным 1/2-дюймовым сенсором того же разрешения 48 мегапикселей и диафрагмой f/1,8; поддерживаются фотосъёмка в 8K и видеосъёмка в 4K. Новые дроны начального уровня имеют до 36 минут полётного времени и ветроустойчивость до 10,7 м/с. Технология QuickTransfer позволяет передавать файлы со скоростью до 50 Мбит/с по протоколу Wi-Fi 6. На борту старшей DJI Lito X1 в наличии 42 Гбайт встроенной памяти.

Стоимость DJI Lito 1 начинается с €309; расширенный комплект DJI Lito 1 Fly More Combo с пультом DJI RC-N3 обойдётся от €439. DJI Lito X1 поступил в продажу за €379; комплект DJI Lito X1 Fly More Combo с пультом DJI RC 2 стоит от €619.

Теги: dji, lito, дроны
