Сегодня 23 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Беспилотный тягач Navio проехал по Росси...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Беспилотный тягач Navio проехал по России 2800 км без водителя в кабине

Магистральный тягач Navio прошёл 2,8 тыс. км по территории России на автопилоте, двигаясь без водителя в кабине и развивая скорость до 83 км/ч. Испытания проводились на полигоне ФГУП «НАМИ», передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Navio.

Источник изображения: navio.auto

Источник изображения: navio.auto

«Магистральный тягач в автономном режиме преодолел 2800 километров без водителя в кабине. Скорость движения при этом достигала 83 км/ч», — рассказали в компании-разработчике. Машина освоила такие манёвры как остановка на светофоре, объезд объектов и смена полосы движения; испытания проводились как в светлое, так и в тёмное время суток. Тягач осуществлял движение без функции дистанционного управления — только при помощи автопилота с искусственным интеллектом.

Условия испытаний Navio соответствуют четвёртому уровню автопилота по классификации SAE. При возникновении нештатных ситуаций машина самостоятельно принимает решение о совершении манёвра с минимальным риском и безопасной остановке. Navio с 2020 года занимается разработкой универсальной технологии автопилота и прочих продуктов на основе ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: navio, автопилот, россия
navio, автопилот, россия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Беспилотный тягач Navio проехал по России 2800 км без водителя в кабине 33 мин.
