Беспилотный тягач Navio проехал по России 2800 км без водителя в кабине

Магистральный тягач Navio прошёл 2,8 тыс. км по территории России на автопилоте, двигаясь без водителя в кабине и развивая скорость до 83 км/ч. Испытания проводились на полигоне ФГУП «НАМИ», передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Navio.

«Магистральный тягач в автономном режиме преодолел 2800 километров без водителя в кабине. Скорость движения при этом достигала 83 км/ч», — рассказали в компании-разработчике. Машина освоила такие манёвры как остановка на светофоре, объезд объектов и смена полосы движения; испытания проводились как в светлое, так и в тёмное время суток. Тягач осуществлял движение без функции дистанционного управления — только при помощи автопилота с искусственным интеллектом.

Условия испытаний Navio соответствуют четвёртому уровню автопилота по классификации SAE. При возникновении нештатных ситуаций машина самостоятельно принимает решение о совершении манёвра с минимальным риском и безопасной остановке. Navio с 2020 года занимается разработкой универсальной технологии автопилота и прочих продуктов на основе ИИ.