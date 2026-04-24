Россияне стали чаще выбирать бюджетные наушники — рынок вырос в штуках, но не деньгах

Компания МТС проанализировала российский рынок наушников по итогам первого квартал 2026 года. Продажи наушников на отечественном рынке выросли год к году на 28 % в штучном и на 3 % в денежном выражении.

Несмотря на это, средняя стоимость наушников за отчётный период снизилась примерно на 20 %, что обусловлено ростом доли бюджетных моделей. В штучном выражении наибольшей популярностью пользовались малоизвестные китайские бренды, а также Hoco и Xiaomi. В денежном выражении лидерство сохранила американcкая Apple. В тройку лидеров также вошли малоизвестные китайские бренды и Huawei.

В общей сложности по итогам первого квартала в Росси было реализовано 6,8 млн беспроводных наушников общей стоимостью 14,2 млрд рублей. Для сравнения, за первые три месяца прошлого года было продано 5,2 млн наушников стоимостью 13,7 млрд рублей.

«Мы видим устойчивый рост рынка наушников в штуках на фоне смещения спроса в сторону доступных моделей. Снижение средней цены связано прежде всего с увеличением доли Unbranded-устройств. При этом модели известных брендов, особенно в среднем сегменте, продолжают удерживать денежную выручку за счёт более сложных и функциональных моделей», — прокомментировал данный вопрос коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.