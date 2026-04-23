Funcom бесплатно прокачает Conan Exiles до версии на Unreal Engine 5 — трейлер и подробности Conan Exiles Enhanced

Норвежский издатель и разработчик Funcom в сотрудничестве с канадской студией Inflexion Games (Nightingale) анонсировал улучшенное издание многопользовательской ролевой игры Conan Exiles во вселенной «Конана-варвара».

Апгрейд получил название Conan Exiles Enhanced и выйдет 5 мая эксклюзивно на ПК (Steam) — в преддверии восьмилетия игры (годовщина празднуется 8 мая). Всем владельцам Conan Exiles в сервисе Valve обновление достанется бесплатно.

Основной особенностью Conan Exiles Enhanced станет перевод игры с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Обещают кардинально улучшенную графику, повышенную производительность и передовую технологию рендеринга.

Красоты Unreal Engine 5 показали в анонсирующем трейлере Conan Exiles Enhanced. Разработчики нацелены добиться 60+ кадров/с на большинстве конфигураций ПК и «хорошей производительности» на Steam Deck.

Переход на Unreal Engine 5 позволит свободно путешествовать между регионами Exiled Lands и Isle of Siptah (при наличии дополнения), тогда как в версии на Unreal Engine 4 для выбора локации требовался перезапуск игры.

Помимо прочего, в Conan Exiles Enhanced заявлена возможность иметь несколько персонажей на одном аккаунте, переработанный интерфейс и перенос сохранений из версии на Unreal Engine 4 в новую.

Релизная версия Conan Exiles вышла 8 мая 2018 года на PC, PS4 и Xbox One, а 8 июня 2021-го добралась до Xbox Series X и S. Выпуск Conan Exiles Enhanced за пределами Steam пока не подтверждён.