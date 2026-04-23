Сегодня 23 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Funcom бесплатно прокачает Conan Exiles ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Funcom бесплатно прокачает Conan Exiles до версии на Unreal Engine 5 — трейлер и подробности Conan Exiles Enhanced

Норвежский издатель и разработчик Funcom в сотрудничестве с канадской студией Inflexion Games (Nightingale) анонсировал улучшенное издание многопользовательской ролевой игры Conan Exiles во вселенной «Конана-варвара».

Апгрейд получил название Conan Exiles Enhanced и выйдет 5 мая эксклюзивно на ПК (Steam) — в преддверии восьмилетия игры (годовщина празднуется 8 мая). Всем владельцам Conan Exiles в сервисе Valve обновление достанется бесплатно.

Основной особенностью Conan Exiles Enhanced станет перевод игры с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Обещают кардинально улучшенную графику, повышенную производительность и передовую технологию рендеринга.

Красоты Unreal Engine 5 показали в анонсирующем трейлере Conan Exiles Enhanced. Разработчики нацелены добиться 60+ кадров/с на большинстве конфигураций ПК и «хорошей производительности» на Steam Deck.

Переход на Unreal Engine 5 позволит свободно путешествовать между регионами Exiled Lands и Isle of Siptah (при наличии дополнения), тогда как в версии на Unreal Engine 4 для выбора локации требовался перезапуск игры.

Помимо прочего, в Conan Exiles Enhanced заявлена возможность иметь несколько персонажей на одном аккаунте, переработанный интерфейс и перенос сохранений из версии на Unreal Engine 4 в новую.

Релизная версия Conan Exiles вышла 8 мая 2018 года на PC, PS4 и Xbox One, а 8 июня 2021-го добралась до Xbox Series X и S. Выпуск Conan Exiles Enhanced за пределами Steam пока не подтверждён.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft Gaming в пошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox
«Пришло время снова поднять чёрный флаг!»: Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели
Techland бесплатно прокачает Dying Light: The Beast до нового издания с крупным обновлением Restored Land — трейлер и дата выхода
Первое сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 даст почувствовать себя шерифом вампиров — трейлер и дата выхода Loose Cannon
BioWare слишком занята, чтобы показывать новую Mass Effect
Теги: conan exiles, funcom, ролевая игра, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ-агент спроектировал полноценный процессор на RISC-V за 12 часов — промпт содержал всего 219 слов
Россияне начали запасаться приставками к выходу GTA VI — продажи подскочили на 22 %
Honor представила мощный игровой ноутбук Win H9 с шестёркой вентиляторов для тихой работы
«Игра года грядёт»: релизный трейлер научно-фантастического экшена Saros игроки встретили с восторгом
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
Microsoft Gaming в пошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox 6 мин.
Funcom бесплатно прокачает Conan Exiles до версии на Unreal Engine 5 — трейлер и подробности Conan Exiles Enhanced 58 мин.
Tencent запустила тестирование ИИ-агента QClaw, но сильно ограничила к нему доступ 2 ч.
«Пришло время снова поднять чёрный флаг!»: Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced 3 ч.
Релиз «Кибер Бэкап» 18.5: многопоточность, поддержка LDAPS, расширенная интеграция с Kubernetes и многое другое 3 ч.
Евросоюз принуждает Google открыть Android для конкурентов Gemini 3 ч.
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ 4 ч.
Первое сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 даст почувствовать себя шерифом вампиров — трейлер и дата выхода Loose Cannon 4 ч.
Тим Кук рассказал, какой была его первая большая ошибка на посту главы Apple 5 ч.
«Белый список» пополнили сайты и приложения банков, доставки, магазинов и волонтёрских организаций 5 ч.
3D X-DRAM впервые воплотили в кремнии — оперативная память будущего стала ближе 8 мин.
Intel показала эталонный ноутбук на Wildcat Lake — он похож на MacBook Neo 12 мин.
Honor представила конкурентов MacBook Air — MagicBook X14 Plus и X16 Plus с Intel Panther Lake и дисплеями 120 Гц 4 ч.
Китай оценил мощность своей ИИ-инфраструктуры — оценки США были ниже в 6000 раз 4 ч.
Marvell приобрела Polariton, разработчика решений в области плазмоники 5 ч.
Эпоха возрождения компьютерных клубов в России: обороты выросли почти в 40 раз за пять лет и продолжают расти 5 ч.
NASA разгонит спрос на GPU среди учёных из-за лавины данных с новых телескопов 5 ч.
Беспилотный тягач Navio проехал по России 2800 км без водителя в кабине 6 ч.
DJI представила дроны для начинающих Lito 1 и X1 — 4К и автономность до 36 минут по цене от €309 6 ч.
Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor объединились для борьбы с перегревом и зависанием смартфонов 7 ч.