Смартфоны Huawei nova 15 и 15 Pro с усовершенствованными камерами поступили в продажу в России

В России стартовали продажи смартфонов серии Huawei nova 15, включая модели Huawei nova 15 и 15 Pro. Серия отличается стильным дизайном, мощными батареями, а также усовершенствованными камерами, обеспечивающими точную передачу цвета с дополнительными возможностями для портретной съёмки.

Смартфон Huawei nova 15 получил основную 50-мегапиксельную камеру на базе RYYB-сенсора, которую дополняют 12-мегапиксельный телеобъектив с RYYB-сенсором, а также 1,5-мегапиксельный мультиспектральный цветовой датчик. Для съёмки селфи предлагается 50-мегапиксельная фронтальная камера.

У Huawei nova 15 Pro — тройная камера с основным 50-мегапиксельным RYYB-сенсором с диафрагмой f/1,8 и OIS, 12-мегапиксельной телефотокамерой с RYYB-сенсором, а также 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с RYYB-сенсором. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера с 1,5-мегапиксельным мультиспектральным сенсором. Применяемая технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах обеспечивает точную передачу оттенков и деталей изображения.

Смартфоны оснащены OLED-дисплеями с частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м2 и типовой яркостью до 1600 кд/м2, что обеспечивает возможность использования устройства даже под прямыми лучами солнца.

Ёмкость аккумулятора Huawei nova 15 составляет 6000 мА·ч, Huawei nova 15 Pro — 6500 мА·ч; оба поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт. Несмотря на ёмкие батареи, смартфоны отличаются тонким корпусом. У Huawei nova 15 Pro толщина корпуса из алюминиевого сплава составляет 6,9 мм, у Huawei nova 15 корпус из композитного материала имеет толщину 7,2 мм. Обе модели имеют сертификат SGS по устойчивости к повреждениям, а их экраны защищены от царапин прочным стеклом Kunlun Glass. Новинки работают под управлением ОС HarmonyOS 6.0 с набором ИИ-функций.

Смартфон Huawei nova 15 Pro доступен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а Huawei nova 15 — в мятном, белом и чёрном. Новинки появились в МТС, «М.Видео» и других крупных розничных сетях. Цена Huawei nova 15 Pro с 256 Гбайт флеш-памяти составляет 44 999 руб., модель с 512 Гбайт ПЗУ стоит 49 999 руб. Стоимость Huawei nova 15 с 256 Гбайт встроенной памяти составляет 36 999 руб., с 512 Гбайт памяти — 41 999 руб.