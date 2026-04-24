реклама
Смартфоны Huawei nova 15 и 15 Pro с усовершенствованными камерами поступили в продажу в России

В России стартовали продажи смартфонов серии Huawei nova 15, включая модели Huawei nova 15 и 15 Pro. Серия отличается стильным дизайном, мощными батареями, а также усовершенствованными камерами, обеспечивающими точную передачу цвета с дополнительными возможностями для портретной съёмки.

Смартфон Huawei nova 15 получил основную 50-мегапиксельную камеру на базе RYYB-сенсора, которую дополняют 12-мегапиксельный телеобъектив с RYYB-сенсором, а также 1,5-мегапиксельный мультиспектральный цветовой датчик. Для съёмки селфи предлагается 50-мегапиксельная фронтальная камера.

У Huawei nova 15 Pro — тройная камера с основным 50-мегапиксельным RYYB-сенсором с диафрагмой f/1,8 и OIS, 12-мегапиксельной телефотокамерой с RYYB-сенсором, а также 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с RYYB-сенсором. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера с 1,5-мегапиксельным мультиспектральным сенсором. Применяемая технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах обеспечивает точную передачу оттенков и деталей изображения.

Смартфоны оснащены OLED-дисплеями с частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м2 и типовой яркостью до 1600 кд/м2, что обеспечивает возможность использования устройства даже под прямыми лучами солнца.

Ёмкость аккумулятора Huawei nova 15 составляет 6000 мА·ч, Huawei nova 15 Pro — 6500 мА·ч; оба поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт. Несмотря на ёмкие батареи, смартфоны отличаются тонким корпусом. У Huawei nova 15 Pro толщина корпуса из алюминиевого сплава составляет 6,9 мм, у Huawei nova 15 корпус из композитного материала имеет толщину 7,2 мм. Обе модели имеют сертификат SGS по устойчивости к повреждениям, а их экраны защищены от царапин прочным стеклом Kunlun Glass. Новинки работают под управлением ОС HarmonyOS 6.0 с набором ИИ-функций.

Смартфон Huawei nova 15 Pro доступен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а Huawei nova 15 — в мятном, белом и чёрном. Новинки появились в МТС, «М.Видео» и других крупных розничных сетях. Цена Huawei nova 15 Pro с 256 Гбайт флеш-памяти составляет 44 999 руб., модель с 512 Гбайт ПЗУ стоит 49 999 руб. Стоимость Huawei nova 15 с 256 Гбайт встроенной памяти составляет 36 999 руб., с 512 Гбайт памяти — 41 999 руб.

Материалы по теме
Huawei представила колонку Sound X5 с 18-каратным золотом и 126-мм вуфером
Представлены смарт-очки Huawei AI Glasses со встроенной камерой и переводчиком за $370
Huawei представила конкурента MacBook — MateBook 14 HarmonyOS Edition с круглыми клавишами, фирменной ОС и чипом Kirin X90
ЕС всё-таки разрешит несъёмные батареи в смартфонах, но будут лазейки
Анонсирован смартфон Motorola Edge 70 Pro с чипом Dimensity 8500 Extreme по цене от $415
Представлены смартфоны Honor 600 и 600 Pro с тончайшими рамками, дизайном iPhone 17 Pro и 200-Мп камерами
Теги: huawei, смартфон, россия
Soft
Hard
Тренды 🔥
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
Тим Кук рассказал, какой была его первая большая ошибка на посту главы Apple
Honor представила мощный игровой ноутбук Win H9 с шестёркой вентиляторов для тихой работы
Seagate представила три внешних накопителя ёмкостью от 24 до 256 Тбайт — старший получил восемь отсеков и Thunderbolt 5
Xiaomi представила ИИ-модели MiMo V2.5 для преобразования текста в речь и обратно 5 мин.
Пламенный двухмерный боевик Nocturnal стал временно бесплатным в Steam — раздача доступна и в России 31 мин.
Microsoft добавила в Word, Excel и PowerPoint ИИ-агента Copilot и открыла его для всех подписчиков Microsoft 365 46 мин.
Ubisoft раскрыла системные требования Assassin’s Creed Black Flag Resynced для игры с апскейлерами и трассировкой лучей 2 ч.
Meta расширила родительский контроль на общение с ИИ — родители увидят темы бесед подростков за неделю 6 ч.
Совсем без Call of Duty подписчиков Game Pass в 2026 году не оставят 13 ч.
Microsoft Gaming в прошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox 13 ч.
Funcom бесплатно прокачает Conan Exiles до версии на Unreal Engine 5 — трейлер и подробности Conan Exiles Enhanced 14 ч.
Tencent запустила тестирование ИИ-агента QClaw, но сильно ограничила к нему доступ 14 ч.
«Пришло время снова поднять чёрный флаг!»: Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced 15 ч.
Спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT дебютирует в мае и сможет разгоняться до 300 км/ч 6 мин.
Curator: количество DDoS-атак интенсивностью более 1 Тбит/с выросло в разы 7 мин.
Samsung создала переключаемый 2D/3D-дисплей — без очков и компромиссов 34 мин.
Смартфоны Huawei nova 15 и 15 Pro с усовершенствованными камерами поступили в продажу в России 37 мин.
В США начали строить первый ядерный реактор нового поколения — за этим стоит Билл Гейтс 2 ч.
Бум дата-центров помогает угольным электростанциям США дымить и дальше 2 ч.
Россияне стали чаще выбирать бюджетные наушники — рынок вырос в штуках, но не деньгах 2 ч.
MSI FORGE K200 Wireless Combo — комплект клавиатуры и мыши с высокой автономностью 2 ч.
В мае будет уволен каждый десятый сотрудник Meta 2 ч.
Intel призывает рассчитывать на снижение спроса на ПК во втором полугодии 3 ч.