NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины

24 апреля 2026 года NASA сообщило, что состав экипажа корабля SpaceX Crew-13 утверждён, а запуск должен состояться на два месяца раньше запланированного. Это необходимо чтобы на МКС успело побывать как можно больше астронавтов до вывода станции из эксплуатации. Также миссия Crew-13 продолжит традицию перекрёстных полётов — на корабле полетит российский космонавт Сергей Тетерятников.

Источник изображения: NASA

Ранее сообщалось, что отправка экипажа Crew-13 ожидается не ранее ноября 2026 года. В NASA рассматривали вариант экономии бюджета, совершая ротацию раз в девять месяцев, как это делает «Роскосмос». Позже новое руководство NASA решило не экономить на эксплуатации станции, объясняя это необходимостью подготовки большего числа астронавтов для будущих полётов на Луну и Марс. Европа также спешит воспользоваться этой возможностью, планируя арендовать корабли SpaceX для кратковременных экспедиций европейских астронавтов на станцию. И только «Роскосмос» никуда не спешит — у него свои планы.

Согласно обновлённым планам, теперь полёт Crew-13 должен состояться в сентябре или чуть позже — с опережением примерно на два месяца по сравнению с предыдущим решением. Экипаж миссии состоит из четырёх человек, представляющих разные космические агентства. Командиром назначена астронавт NASA Джессика Уоткинс (Jessica Watkins), пилотом — Люк Делани (Luke Delaney). К ним присоединятся канадский астронавт Джошуа Кутрик (Joshua Kutryk) и российский космонавт Сергей Тетерятников, которые будут выполнять функции специалистов миссии. После прибытия на МКС экипаж станет частью 75-й экспедиции.

Для командира миссии Джессики Уоткинс это будет второй полёт на станцию. Остальные члены экипажа, включая россиянина, будут в космосе впервые. Уоткинс — специалист-минеролог, работавшая в агентстве в команде марсохода Curiosity. Также она станет первой из астронавтов, кто во второй раз полетит на корабле компании SpaceX. Делани и Кутрик — в прошлом боевые пилоты истребителей. Делани выполнял задания в горячих точках, а Кутрик патрулировал границы НАТО с Россией. Сергей Тетерятников также получил военное образование: он окончил Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге по специальности инженера, специализирующегося на эксплуатации судовых энергетических установок.

Источник:

Материалы по теме
Запрыгнуть в последний вагон: Европа арендует Crew Dragon, чтобы слетать на МКС до её закрытия
Миссия NASA Crew-13 продолжит традицию перекрёстных полётов на МКС — в экипаж назначен космонавт Сергей Тетерятников
NASA запустило миссию Crew-12 с россиянином на борту — капсула SpaceX Dragon успешно достигла орбиты
NASA разгонит спрос на GPU среди учёных из-за лавины данных с новых телескопов
Новый великий космический телескоп NASA «Роман» прошёл основные испытания — до запуска меньше пяти месяцев
Гигантская звезда заставила джет чёрной дыры трепетать как пламя свечи на ветру
Теги: crew-13, пилотирумый корабль, мкс, запуск ракеты
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
Тим Кук рассказал, какой была его первая большая ошибка на посту главы Apple
Honor представила мощный игровой ноутбук Win H9 с шестёркой вентиляторов для тихой работы
Seagate представила три внешних накопителя ёмкостью от 24 до 256 Тбайт — старший получил восемь отсеков и Thunderbolt 5
Xiaomi представила ИИ-модели MiMo V2.5 для преобразования текста в речь и обратно 5 мин.
Пламенный двухмерный боевик Nocturnal стал временно бесплатным в Steam — раздача доступна и в России 31 мин.
Microsoft добавила в Word, Excel и PowerPoint ИИ-агента Copilot и открыла его для всех подписчиков Microsoft 365 46 мин.
Ubisoft раскрыла системные требования Assassin’s Creed Black Flag Resynced для игры с апскейлерами и трассировкой лучей 2 ч.
Meta расширила родительский контроль на общение с ИИ — родители увидят темы бесед подростков за неделю 6 ч.
Совсем без Call of Duty подписчиков Game Pass в 2026 году не оставят 13 ч.
Microsoft Gaming в прошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox 13 ч.
Funcom бесплатно прокачает Conan Exiles до версии на Unreal Engine 5 — трейлер и подробности Conan Exiles Enhanced 14 ч.
Tencent запустила тестирование ИИ-агента QClaw, но сильно ограничила к нему доступ 14 ч.
«Пришло время снова поднять чёрный флаг!»: Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced 15 ч.
Спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT дебютирует в мае и сможет разгоняться до 300 км/ч 6 мин.
Curator: количество DDoS-атак интенсивностью более 1 Тбит/с выросло в разы 7 мин.
Samsung создала переключаемый 2D/3D-дисплей — без очков и компромиссов 34 мин.
Смартфоны Huawei nova 15 и 15 Pro с усовершенствованными камерами поступили в продажу в России 37 мин.
В США начали строить первый ядерный реактор нового поколения — за этим стоит Билл Гейтс 2 ч.
Бум дата-центров помогает угольным электростанциям США дымить и дальше 2 ч.
Россияне стали чаще выбирать бюджетные наушники — рынок вырос в штуках, но не деньгах 2 ч.
MSI FORGE K200 Wireless Combo — комплект клавиатуры и мыши с высокой автономностью 2 ч.
В мае будет уволен каждый десятый сотрудник Meta 2 ч.
Intel призывает рассчитывать на снижение спроса на ПК во втором полугодии 3 ч.