NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины

24 апреля 2026 года NASA сообщило, что состав экипажа корабля SpaceX Crew-13 утверждён, а запуск должен состояться на два месяца раньше запланированного. Это необходимо чтобы на МКС успело побывать как можно больше астронавтов до вывода станции из эксплуатации. Также миссия Crew-13 продолжит традицию перекрёстных полётов — на корабле полетит российский космонавт Сергей Тетерятников.

Ранее сообщалось, что отправка экипажа Crew-13 ожидается не ранее ноября 2026 года. В NASA рассматривали вариант экономии бюджета, совершая ротацию раз в девять месяцев, как это делает «Роскосмос». Позже новое руководство NASA решило не экономить на эксплуатации станции, объясняя это необходимостью подготовки большего числа астронавтов для будущих полётов на Луну и Марс. Европа также спешит воспользоваться этой возможностью, планируя арендовать корабли SpaceX для кратковременных экспедиций европейских астронавтов на станцию. И только «Роскосмос» никуда не спешит — у него свои планы.

Согласно обновлённым планам, теперь полёт Crew-13 должен состояться в сентябре или чуть позже — с опережением примерно на два месяца по сравнению с предыдущим решением. Экипаж миссии состоит из четырёх человек, представляющих разные космические агентства. Командиром назначена астронавт NASA Джессика Уоткинс (Jessica Watkins), пилотом — Люк Делани (Luke Delaney). К ним присоединятся канадский астронавт Джошуа Кутрик (Joshua Kutryk) и российский космонавт Сергей Тетерятников, которые будут выполнять функции специалистов миссии. После прибытия на МКС экипаж станет частью 75-й экспедиции.

Для командира миссии Джессики Уоткинс это будет второй полёт на станцию. Остальные члены экипажа, включая россиянина, будут в космосе впервые. Уоткинс — специалист-минеролог, работавшая в агентстве в команде марсохода Curiosity. Также она станет первой из астронавтов, кто во второй раз полетит на корабле компании SpaceX. Делани и Кутрик — в прошлом боевые пилоты истребителей. Делани выполнял задания в горячих точках, а Кутрик патрулировал границы НАТО с Россией. Сергей Тетерятников также получил военное образование: он окончил Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге по специальности инженера, специализирующегося на эксплуатации судовых энергетических установок.