В следующем десятилетии люди начнут жить и работать на Луне, пообещал глава стартапа Voyager Technologies

Не только Илон Маск (Elon Musk) грезит планами по колонизации Луны и Марса. Генеральный директор аэрокосмического стартапа Voyager Technologies Дилан Тейлор (Dylan Taylor) надеется, что в конце текущего десятилетия люди начнут осваивать Луну, а в начале следующего будут там жить и работать на долгосрочной основе.

По его словам, на которые ссылается CNBC, первоначально лунная база будет представлять собой некое надувное обитаемое пространство с сопутствующими системами жизнеобеспечения. «Позднее, в 2030-е годы, вы сможете сидеть на крыльце своего дома в Нью-Йорке и наблюдать огни на поверхности Луны, поскольку там будут жить и работать люди», — считает глава стартапа.

Илон Маск, напомним, намерен менее чем за десять лет построить на Луне город, который будет развиваться самостоятельно. Основанная Джеффом Безосом (Jeff Bezos) компания Blue Origin в январе приняла решение прекратить предоставление услуг суборбитального туризма, чтобы сосредоточиться на создании долгосрочной действующей лунной базы. «В космосе ещё никогда не было так жарко», — образно охарактеризовал ситуацию с финансированием профильных программ глава Voyager Technologies. Эта компания в июне прошлого года вышла на фондовый рынок, она известна главным образом проектом Starlab, который призван заменить собой нынешнюю МКС, расчётный срок эксплуатации которой завершается в 2030 году.

Космическая инфраструктура в последнее время стремительно развивается. Только на вывод на орбиту телекоммуникационных спутников в прошлом году было направлено более $45 млрд. По итогам 2024 года на эти цели было потрачено только $25 млрд. По словам Тейлора, центры обработки данных смогут начать работу в космосе примерно через пять лет, но необходимо решить проблему отвода тепла.