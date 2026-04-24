Зарубежный трафик в российских сетях вырос на 15–20 %, вопреки прогнозам о спаде

Зарубежный трафик в российских сетях за 2025 год вырос на 15–20 % и занимает около 30 % общего объёма, констатируют участники IT-отрасли и операторы точек обмена трафиком. Рост обеспечивают массовое использование средств обхода блокировок — прежде всего для доступа к заблокированному YouTube — и растущая популярность западных ИИ-инструментов, доступ к которым также ограничен. Аренда международных каналов обходится операторам в три-четыре раза дороже внутрироссийских и оплачивается в валюте.

Источник изображения: Scott Rodgerson / unsplash.com

Источник изображения: Scott Rodgerson / unsplash.com

Крупнейшая в России точка обмена интернет-трафиком MSK-IX фиксирует стабильно высокие показатели по зарубежному направлению. «Вопреки прогнозам о радикальном сокращении трансграничного обмена данными в 2025 и начале 2026 года мы не наблюдаем спада», — заявил генеральный директор MSK-IX Евгений Морозов. Ситуацию он охарактеризовал как «стабилизацию на высоких значениях»: пиковая загрузка сети выросла с 8,5 Гбит/с в 2025 году до 8,7 Гбит/с в текущем. Сводить рост исключительно к VPN, по словам Морозова, неверно — отечественные онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы замещают зарубежный контент, а за последний год к MSK-IX присоединилось около 70 новых участников, что автоматически увеличивает общий объём обмена данными.

Аналогичную картину фиксируют другие точки обмена. В сети Piter-IX прирост за 2025 год составил 1,2 Тбит/с при пиковой загрузке 5,5 Тбит/с, причём около половины пришлось на международный трафик. Пиковая загрузка DATAIX, принадлежащей магистральному оператору «ГлобалНет», достигла 10,51 Тбит/с — на 21 % больше, чем годом ранее, сообщил гендиректор компании Алексей Закревский. Суммарный объём зарубежных контент-генераторов в DATAIX вырос с 2 до 2,5 Тбит/с. «Сеть ежегодно прибавляет около 20 %», — добавил Закревский. Опережающий рост показали хостинг-провайдеры: их доля в зарубежном сегменте увеличилась с 16 до 24 %, облачных платформ — с 17 до 21 %. По словам Закревского, это отражает переход пользователей к распределённым сервисам и зарубежной облачной инфраструктуре.

Тенденцию подтверждают магистральные операторы. На мартовской конференции «TransNet: магистральные сети связи» директор по B2O «ЭР-Телеком Холдинг» Павел Поздняков связал рост международного трафика и расходов с массовым использованием VPN. Руководитель направления по взаимодействию с национальными операторами «Мегафона» Владимир Шкирин добавил, что трафик растёт не только из-за замедления зарубежных мессенджеров, но и за счёт роуминга. В «Компании ТрансТелеКом» (ТТК) сообщили, что объём трафика на магистральной IP-сети вырос за 2025 год на 18 %, а доля зарубежного сегмента, наоборот, сокращалась благодаря активной работе российских контент-провайдеров.

Источник изображения: Jordan Harrison / unsplash.com

Источник изображения: Jordan Harrison / unsplash.com

Один из главных факторов роста — блокировка YouTube. До ограничений по итогам 2023 года на популярный видеосервис приходилось не менее трети российского интернет-трафика. Среднемесячная аудитория YouTube в России снизилась с 95,8 млн человек в июле 2024 года до 79,4 млн в апреле 2025 года, а в марте 2026 года Mediascope насчитал более 66 млн (53,7 % населения). Управляющий партнёр TMT Consulting Константин Анкилов подтверждает, что просмотр YouTube сократился, но остаётся высоким, а потреблению международного трафика способствует использование специализированных средств ускорения.

Партнёр Comnews Research Леонид Коник пояснил механику роста: ранее зарубежный контент был доступен через российские узлы CDN — географически распределённые сети серверов с копиями востребованного контента, разгружающие каналы связи. Теперь пользователи обращаются к тому же контенту через средства обхода, и трафик становится зарубежным. Аналитик и автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко добавил, что не все средства обхода разделяют российские и зарубежные ресурсы, поэтому доля зарубежного трафика растёт ещё и за счёт обращений к российским сайтам. Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин указал на дополнительный фактор: пригодные для работы ИИ-инструменты и нейросети преимущественно зарубежные. Поэтому средствами обхода теперь вынуждены пользоваться и те, кому нужно проанализировать таблицы в ChatGPT, сгенерировать код в Claude Code или посмотреть на YouTube видеоинструкцию по ремонту.

Такой трафик, по словам Шатилина, вынуждает операторов арендовать дополнительные международные каналы от 40 до 100 Гбит/с и нести расходы в валюте. Коник оценил аренду 10 Гбит/с из Москвы до Франкфурта в 20000–50000 евро в месяц в зависимости от технологии и уровня SLA. Транзит российских операторов через Белоруссию растёт экспоненциально: пять-шесть лет назад он измерялся сотнями гигабит, сейчас — терабитами, заявил на конференции «TransNet» директор «Национального центра обмена трафиком» (НЦОТ, Белоруссия) Алексей Цымбалов. Если российские операторы по требованию регулятора прекратили расширять магистральные каналы на европейском направлении, связность с глобальными ресурсами пойдёт через Китай — напрямую или через Казахстан и Монголию, считает Коник. Этот маршрут на порядок дороже: 100000–250000 евро в месяц за те же 10 Гбит/с из-за большей протяжённости каналов и высоких цен китайского интернет-рынка.

Материалы по теме
Российские сайты и сервисы стали ухудшать работу для пользователей VPN
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН
Porsche представила электрический Cayenne с мощностью до 1139 л. с. и разгоном до сотни за 2,4 с
В мае будет уволен каждый десятый сотрудник Meta✴
Intel призывает рассчитывать на снижение спроса на ПК во втором полугодии
Теги: сети и коммуникации, российский интернет, трафик, блокировки, ркн
сети и коммуникации, российский интернет, трафик, блокировки, ркн
Первая годовщина Clair Obscur: Expedition 33 обернулась неожиданным патчем и разочарованием для фанатов
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
«Игра года грядёт»: релизный трейлер научно-фантастического экшена Saros игроки встретили с восторгом
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии 17 мин.
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели 20 мин.
Босс Google Cloud: генеративный ИИ уже в ответе за ваши любимые игры, просто вы об этом не знаете 22 мин.
США обвинили Китай в краже ИИ-технологий в «промышленных масштабах» — тот назвал это клеветой 2 ч.
«Ещё один шаг к мировому господству Housemarque»: критики вынесли вердикт амбициозному боевику Saros от создателей Returnal 2 ч.
Microsoft запускает «мягкие» сокращения: 7 % сотрудников досрочно отправят на пенсию 2 ч.
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google 3 ч.
Xiaomi представила ИИ-модели MiMo V2.5 для преобразования текста в речь и обратно 4 ч.
Пламенный двухмерный боевик Nocturnal стал временно бесплатным в Steam — раздача доступна и в России 4 ч.
Microsoft добавила в Word, Excel и PowerPoint ИИ-агента Copilot и открыла его для всех подписчиков Microsoft 365 4 ч.
Intel похвалилась снижением брака по техпроцессам Intel 4, 3 и 18A 11 мин.
Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили 13 мин.
Geely выпустит на дороги несколько тысяч роботакси Caocao Eva Cab в следующем году 17 мин.
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года 2 ч.
Tesla готовит новую версию бортового компьютера для автопилота — с удвоенным объёмом памяти 2 ч.
Зарубежный трафик в российских сетях вырос на 15–20 %, вопреки прогнозам о спаде 2 ч.
В следующем десятилетии люди начнут жить и работать на Луне, пообещал глава стартапа Voyager Technologies 2 ч.
Intel заявила, что без оптимизаций игры теряют до 30 % производительности 3 ч.
Tesla развернула ИИ-кластер Cortex 2 на территории Gigafactory в Техасе 3 ч.
Гибридная СХД TrueNAS V160 обеспечивает пропускную способность до 60 Гбайт/с 3 ч.