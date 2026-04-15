Anthropic обновила Claude Code: добавлены новый интерфейс и автономный режим

Компания Anthropic внедрила функцию повторяющихся автоматизированных задач (Routines) в переработанное приложение Claude Code для macOS. Эта возможность, запущенная пока в тестовом режиме для исследовательских целей, позволяет выполнять запланированные действия через веб-инфраструктуру сервиса независимо от статуса подключения компьютера пользователя к сети.

Новая функция, как сообщает 9to5Mac, берёт на себя управление регулярными задачами, такими как cron-джобы (cron jobs) и работа с API, избавляя разработчиков от необходимости самостоятельно настраивать дополнительную инфраструктуру. Сценарии выполняются на стороне сервера Anthropic, имея прямой доступ к репозиториям и коннекторам пользователя, обеспечивая, таким образом, их работу даже когда Mac находится офлайн. В качестве примеров использования компания приводит настройку расписаний, рабочих процессов API и интеграцию с GitHub.

Доступность новой функции зависит от выбранного тарифного плана подписки. Пользователи уровня Pro могут запускать до 5 рутин в день, тариф Max увеличивает этот лимит до 15, а корпоративные клиенты (Team и Enterprise) получают возможность выполнять до 25 задач ежедневно. Помимо автоматизации, Anthropic существенно обновила интерфейс самого приложения Claude Code на Mac. Теперь можно открывать несколько сессий одновременно в одном окне, используя новую боковую панель, что упрощает многозадачность.

Обновлённый дизайн также включает встроенный терминал, инструменты для редактирования файлов и предварительного просмотра HTML и PDF-документов. Интерфейс стал более гибким: элементы можно перетаскивать и устанавливать на рабочем столе согласно предпочтениям разработчика.

Все эти изменения дополняют другие недавние нововведения экосистемы, например, режим автопилота (auto mode), представленный в прошлом месяце. Также из стадии исследовательского тестирования вышел продукт Claude Cowork, получивший новые функции для корпоративного сегмента.

Теги: claude code, anthropic, ии-сервис
