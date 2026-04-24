YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора

При просмотре прямых эфиров YouTube на мобильных устройствах будет демонстрироваться реклама, которая не станет прерывать видеотрансляцию, но будет прерываться звук. Ещё в прошлом году этот формат появился на умных телевизорах и в десктопной версии сервиса.

Автоматические рекламные паузы формата «side-by-side» будут демонстрироваться на мобильных устройствах непосредственно во время прямых эфиров, не прерывая вещания. При этом оригинальный звук во время подобных рекламных пауз будет прерываться, и это преднамеренное решение, пояснили в Google. Показ рекламы при сохранении оригинальной картинки призван уменьшить отвлекающие факторы для зрителей.

Многие пользователи YouTube открывают платформу преимущественно с мобильных устройств, в том числе смотрят на них прямые трансляции. Сохраняя оригинальный поток видео на этих гаджетах, администрация YouTube стремится преодолеть разрыв между получением дохода от рекламы и тем, чтобы зрители не ощущали потерю контекста во время прямых эфиров. Но, очевидно, и этот формат не идеален, и пользователи платформы без платных аккаунтов снова будут недовольны.