YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора

При просмотре прямых эфиров YouTube на мобильных устройствах будет демонстрироваться реклама, которая не станет прерывать видеотрансляцию, но будет прерываться звук. Ещё в прошлом году этот формат появился на умных телевизорах и в десктопной версии сервиса.

Автоматические рекламные паузы формата «side-by-side» будут демонстрироваться на мобильных устройствах непосредственно во время прямых эфиров, не прерывая вещания. При этом оригинальный звук во время подобных рекламных пауз будет прерываться, и это преднамеренное решение, пояснили в Google. Показ рекламы при сохранении оригинальной картинки призван уменьшить отвлекающие факторы для зрителей.

Многие пользователи YouTube открывают платформу преимущественно с мобильных устройств, в том числе смотрят на них прямые трансляции. Сохраняя оригинальный поток видео на этих гаджетах, администрация YouTube стремится преодолеть разрыв между получением дохода от рекламы и тем, чтобы зрители не ощущали потерю контекста во время прямых эфиров. Но, очевидно, и этот формат не идеален, и пользователи платформы без платных аккаунтов снова будут недовольны.

Материалы по теме
YouTube разрешит зрителям отключать рекламу — но только при одном условии и не везде
YouTube отрицает показ 90-секундной непропускаемой рекламы, хотя пользователи видели её своими глазами
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить
Meta✴ расширила родительский контроль на общение с ИИ — родители увидят темы бесед подростков за неделю
YouTube начнёт удалять дипфейки по запросам знаменитостей, но не все
Meta✴ ответит в суде за попустительство мошеннической рекламе в Facebook✴ и Instagram✴
Теги: google, youtube, реклама
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
«Игра года грядёт»: релизный трейлер научно-фантастического экшена Saros игроки встретили с восторгом
Instagram начал тестировать Instants — приложение для обмена одноразовыми фотографиями 33 мин.
Microsoft разрешила удалять Copilot с ПК, но далеко не всем 39 мин.
YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора 2 ч.
«Ничего нового или инновационного»: тактическая стратегия Sudden Strike 5 стартовала в Steam c рейтингом 62 % и скромным онлайном 2 ч.
Китаец разработал универсальный ключ для взлома электромобильных зарядок и не только 4 ч.
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии 4 ч.
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели 4 ч.
Босс Google Cloud: генеративный ИИ уже в ответе за ваши любимые игры, просто вы об этом не знаете 4 ч.
США обвинили Китай в краже ИИ-технологий в «промышленных масштабах» — тот назвал это клеветой 5 ч.
«Ещё один шаг к мировому господству Housemarque»: критики вынесли вердикт амбициозному боевику Saros от создателей Returnal 6 ч.
Анонсирован игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с СЖО, чипом Dimensity 8400 и RGB-подсветкой по цене от $376 34 мин.
Роботы вытеснят людей со складов: уже к 2030 году половина новых объектов станет безлюдной 2 ч.
Kioxia представила доступные SSD с PCIe 5.0 для массовых ПК 2 ч.
От очков до настольного робота: Apple разрабатывает продукты в шести новых категориях 2 ч.
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу 3 ч.
Организация мониторинга серверной на базе контроллеров NetPing 3 ч.
Intel похвалилась снижением брака по техпроцессам Intel 4, 3 и 18A 4 ч.
Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили 4 ч.
Geely выпустит на дороги несколько тысяч роботакси Caocao Eva Cab в следующем году 4 ч.
Tesla готовит новую версию бортового компьютера для автопилота — с удвоенным объёмом памяти 5 ч.