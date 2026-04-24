Китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 выйдет в июне и будет поддерживать более сотни игр

Китайская компания Lisuan Technology подтвердила свои планы выпустить потребительскую видеокарту LX 7G100 во время китайского фестиваля с распродажами 618. Она уже поддерживает более сотни игр, утверждает производитель, в том числе популярные AAA-наименования и онлайн-хиты.

Среди поддерживаемых видеокартой LX 7G100 игр упоминаются Black Myth: Wukong, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Naraka: Bladepoint и Red Dead Redemption 2, но полного списка компания пока не опубликовала. Модель первого поколения работает быстрее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 в задачах OpenCL, но потребуются доработки в плане частоты кадров в реальных играх и в плане совместимости с ПО, признался гендиректор Lisuan Сюань Ифан (Xuan Yifang). Компания не скрывает, что в играх видеокарта будет не так хороша, как в бенчмарках.

Выход первой модели станет для производителя первым публичным тестом драйверов Lisuan. Особых ограничений для покупателей компания вводить не намерена — всем заинтересованным в серии 7G100 придётся рассчитывать на запасы в рознице; продажи будут продолжаться до тех пор, пока первая партия не будет реализована полностью.

Недавно компания представила обновлённую версию видеокарты 7G100 — она располагает 12 Гбайт памяти GDDR6 и потребляет 225 Вт мощности по одному 8-контактному разъёму. Стоимость Lisuan LX 7G100 не уточняется — Nvidia GeForce RTX 4060, с которой сравнивают новинку, поступила в продажу три года назад по цене $299.