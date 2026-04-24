Китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 выйдет в июне и будет поддерживать более сотни игр

Китайская компания Lisuan Technology подтвердила свои планы выпустить потребительскую видеокарту LX 7G100 во время китайского фестиваля с распродажами 618. Она уже поддерживает более сотни игр, утверждает производитель, в том числе популярные AAA-наименования и онлайн-хиты.

Источник изображения: lisuantech.com

Среди поддерживаемых видеокартой LX 7G100 игр упоминаются Black Myth: Wukong, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Naraka: Bladepoint и Red Dead Redemption 2, но полного списка компания пока не опубликовала. Модель первого поколения работает быстрее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 в задачах OpenCL, но потребуются доработки в плане частоты кадров в реальных играх и в плане совместимости с ПО, признался гендиректор Lisuan Сюань Ифан (Xuan Yifang). Компания не скрывает, что в играх видеокарта будет не так хороша, как в бенчмарках.

Выход первой модели станет для производителя первым публичным тестом драйверов Lisuan. Особых ограничений для покупателей компания вводить не намерена — всем заинтересованным в серии 7G100 придётся рассчитывать на запасы в рознице; продажи будут продолжаться до тех пор, пока первая партия не будет реализована полностью.

Недавно компания представила обновлённую версию видеокарты 7G100 — она располагает 12 Гбайт памяти GDDR6 и потребляет 225 Вт мощности по одному 8-контактному разъёму. Стоимость Lisuan LX 7G100 не уточняется — Nvidia GeForce RTX 4060, с которой сравнивают новинку, поступила в продажу три года назад по цене $299.

Big Battlemage наконец предстал на фото: в Сети показали разборку видеокарты Intel Arc Pro B70
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
Китайская LisuanTech представила игровую видеокарту Lisuan Extreme на собственном 6-нм чипе 7G106 — продажи стартуют в июне
Nvidia до сих пор не поставила ни единого ускорителя H200 в Китай — их там не принимают
SpaceX готовит выпуск собственного GPU вместе с Tesla, но признаёт проект рискованным
Для самых мощных видеокарт: Micron начала поставки 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с
Теги: lisuan technology, видеокарта, китай
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
«Очень рады и до сих пор ошеломлены»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 к первой годовщине превысили 8 миллионов копий 39 мин.
«Яндекс» стал сообщать пользователям, когда их близким звонят мошенники 57 мин.
Три главных коллекционера Steam собрали на аккаунте более 40 000 игр каждый 2 ч.
Instagram начал тестировать Instants — приложение для обмена одноразовыми фотографиями 2 ч.
Microsoft разрешила удалять Copilot с ПК, но далеко не всем 3 ч.
YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора 3 ч.
«Ничего нового или инновационного»: тактическая стратегия Sudden Strike 5 стартовала в Steam c рейтингом 62 % и скромным онлайном 4 ч.
Китаец разработал универсальный ключ для взлома электромобильных зарядок и не только 5 ч.
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии 5 ч.
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели 5 ч.
Microsoft вложит $18 млрд в ЦОД, ИИ и облака в Австралии 2 мин.
В буме финансирования термоядерных стартапов начали проступать трещины 8 мин.
Meta уволит 8 тыс. человек, чтобы вложиться в ИИ — Microsoft попросит 9 тыс. уволиться добровольно 15 мин.
Everpure (Pure Storage) пообещала повышать цены в крайнем случае, прогнозируя их рост на многие годы 51 мин.
Meta возьмёт на вооружение «десятки миллионов» Arm-ядер AWS Graviton5 2 ч.
Анонсирован игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с СЖО, чипом Dimensity 8400 и RGB-подсветкой по цене от $376 2 ч.
Роботы вытеснят людей со складов: уже к 2030 году половина новых объектов станет безлюдной 3 ч.
Kioxia представила доступные SSD с PCIe 5.0 для массовых ПК 4 ч.
От очков до настольного робота: Apple разрабатывает продукты в шести новых категориях 4 ч.