«Они заржавели»: модули лунной орбитальной станции NASA Lunar Gateway пришли в негодность ещё на Земле

В течение десяти лет NASA продвигало идею строительства космической станции Lunar Gateway на орбите Луны. Станция должна была стать платформой для исследования спутника Земли и тестирования технологий жизнеобеспечения в дальнем космосе. Теперь в приоритете у NASA создание базы на поверхности Луны, а проект Gateway отменён или отложен в долгий ящик. На этой неделе выяснилась ещё одну причина его отмены — уже изготовленные модули банальным образом заржавели.

Как и многие крупные космические проекты, Lunar Gateway столкнулся с задержками. Первоначально запуск первого компонента космической станции был запланирован на 2022 год. Позже было решено, что этот модуль, обеспечивающий электропитание и двигательную установку, будет запущен одновременно с обитаемым отсеком, известным как Habitation and Logistics Outpost (HALO), в 2024 году. В 2026 году к этому ядру планировалось добавить жилой модуль I-HAB, предоставленный международными партнёрами.

Этим планам не суждено было сбыться. В марте администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) объявил о «приостановке» проекта Gateway. «Слишком долго мы пытались угодить всем заинтересованным сторонам, и результаты этого хорошо задокументированы в отчётах генерального инспектора, — заявил он. — Миллиарды долларов потрачены впустую. Потеряны годы. Оборудование так и не было запущено. Меньше флагманских научных миссий. И меньше астронавтов в космосе, а значит, меньше детей, которые наряжаются астронавтами на Хэллоуин. Мне это не нравится. Президенту это не нравится. Американский народ ждал достаточно долго».

Во время выступления перед Комитетом по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США Айзекман ответил на вопросы о бюджете NASA. Конгрессмены были озабочены судьбой крупных инвестиций в закрытый проект и предлагали использовать созданные модули на будущей лунной базе. Их поддерживали представители компании Northrop Grumman — создателя модулей для проекта Lunar Gateway.

Айзекман бы вынужден разочаровать слушателей — он публично подтвердил слухи о наличии коррозии как в модуле HALO, так и в модуле I-HAB. «Оба доставленных отсека были подвержены коррозии, — пояснил он. — И это досадно, потому что это, вероятно, отложило бы применение Gateway за пределы 2030 года». Многочисленные сотрудники NASA, работавшие над программой Lunar Gateway подтвердили, что коррозия была реальной и серьёзной.

Northrop косвенно также подтвердила эту проблему. «Используя одобренные NASA процессы, Northrop Grumman завершает ремонт HALO после производственного дефекта, — сообщил представитель компании. — Мы ожидаем завершить ремонт к концу третьего квартала. HALO по-прежнему может быть перепрофилирован для любой миссии, и это наиболее зрелая технология для поддержки дальнего космоса или лунной среды обитания».

Выяснилось, что к созданию модулей приложила руку французско-итальянская космическая и оборонная компания Thales Alenia Space. Thales — один из лидеров европейской космической индустрии. Компания построила несколько герметичных модулей МКС и сотрудничает с Axiom Space над созданием коммерческой космической станции. Помимо проекта HALO, компания также принимала активное участие в разработке лунной станции Lunar Gateway, создав модуль I-HAB и будущий модуль связи и дозаправки ESPRIT.

Европейское космическое агентство (ЕКА) объяснило выявленную проблему коррозии «совокупностью факторов, включая аспекты процесса ковки, обработки поверхности и свойства материалов». «На основании расследования и имеющихся данных было установлено, что проблема коррозии технически решаема и не является препятствием для модуля I-HAB, который, в любом случае, находится в лучшем состоянии, чем HALO, с точки зрения коррозии», — заявил представитель ЕКА.

Модуль I-HAB пока остаётся в стадии строительства и официально ещё не передан NASA. Его судьба неясна, поскольку европейские космические чиновники настаивают на участии Евросоюза в американской инициативе по созданию лунной базы.

Теги: nasa, lunar gateway, модуль, коррозия
