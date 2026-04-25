BMW iX3 Flow Edition показала капот, который меняет окраску при помощи технологии «электронных чернил»

Идею создания покрытия для кузова автомобиля, которое позволяет менять цвет, BMW взращивает уже несколько лет, демонстрируя с 2022 года концепты на основе технологии «электронных чернил». Нынешняя автомобильная выставка в Пекине характеризовалась более прагматичным подходом: концепт BMW iX3 Flow Edition получил соответствующее покрытие только на капоте, но оно значительно лучше адаптировано к реальной эксплуатации.

Компания E Ink традиционно выступила партнёром BMW в данной сфере, разработав для капота упоминаемого концепта интерактивную панель, накладываемую на капот и управляемую командами из салона машины. Подчёркивается, что данное поколение панели уже максимально приближено к возможности серийного производства и последующей ежедневной эксплуатации без ущерба для критериев качества, предъявляемых BMW к своей продукции. При этом не уточняется, когда подобная опция появится на машинах марки, и произойдёт ли это вообще. Отмечается лишь, что на данном этапе технология отработана так, что позволит «массово применять» её в будущих поколениях транспортных средств.

Миллионы микрокапсул, встроенных в панель, могут менять свой цвет при помощи электрического сигнала. В статическом состоянии панель не потребляет электроэнергии, что позволяет не беспокоиться по поводу расхода заряда аккумулятора при простое автомобиля, оснащённого таким капотом. В конкретном концепте заложены восемь монохромных орнаментов, переключать которые можно со штатного головного устройства машины. Отмечается, что соответствующая панель может размещаться на криволинейных поверхностях, поэтому её будущее применение не должно ограничивать фантазию автодизайнеров. Тем не менее, о серийном использовании данного элемента экстерьера BMW пока не сообщает.