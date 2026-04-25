В Сеть утекли финальные рендеры будущего смартфона Sony Xperia 1 VIII

В Сети появились рендеры грядущего смартфона Sony Xperia 1 VIII. Как утверждают опубликовавшие их известный инсайдер OnLeaks и ресурс MyMobiles.com, изображения основаны на заводских CAD-данных, с которыми работают поставщики Sony, и не являются предположениями или реконструкциями сторонних разработчиков. Также утверждается, что это окончательный дизайн.

Судя по рендерам, Xperia 1 VIII является скорее сдержанной эволюцией Xperia 1 VII, чем полным переосмыслением. У Xperia 1 VIII такой же дизайн передней панели с высоким и узким дисплеем, с фронтальной камерой в верхней рамке рядом с динамиком. Более ранние рендеры предполагали, что камера будет размещена в вырезе. Также похоже, что ширина рамки останется такой же, как у предыдущей модели, и что новинка получит такой же 6,5-дюймовый OLED-дисплей. Стереодинамики по-прежнему располагаются по бокам дисплея.

Вместе с тем у новой модели будет немного больше толщина и ширина корпуса. Размеры Xperia 1 VIII составят 161,9 × 74,4 × 8,58 мм. Новый квадратный блок камер увеличит общую толщину корпуса, которая, как сообщается, достигнет 11,37 мм с учётом выступа модуля камер — чуть более чем на 2 мм больше, чем у Xperia 1 VII. Можно предположить, что разработчики добавили место либо для большего основного датчика камеры, либо для большей испарительной камеры, либо для немного большей батареи.

Также был переработан сам модуль камеры. Вместо вертикальной полосы у VII новый смартфон оснастили квадратным «островком», на котором размещены три камеры, вспышка и дополнительные датчики. Модуль камер выступает над корпусом на 2,79 мм, по сравнению с примерно 1,1 мм у VII.

Ранее сообщалось, что разработчики планируют оснастить новую модель датчиками камеры большего размера по сравнению с теми, что есть у Xperia 1 VII, включая новый телеобъектив размером от 1/3" до 1/2".

Дата анонса Xperia 1 VIII пока неизвестна. По слухам, его представят в мае с началом поставок в июне, как и в случае с предыдущей моделью.