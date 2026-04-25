WhatsApp для Android получит поддержку «пузырей» — малоизвестного формата системных уведомлений

В Google Android есть встроенная функция «пузыри» (Bubbles) или «заголовки чатов» (Chat heads) — малоизвестный формат системных уведомлений, который появился в последних версиях системы. Поддержка этого формата обнаружена в бета-версии приложения WhatsApp, обратил внимание ресурс WABetaInfo.

Приложение Facebook✴ Messenger начало продвигать этот формат на Android много лет назад: при поступлении входящего сообщения на экране появляется плавающая фотография контакта, при раскрытии которой поверх всех запущенных приложений появляется окно чата. Такой формат подходит не всем, но Google решила развить эту идею и интегрировала его в Android, чтобы его могли использовать разработчики любых приложений.

Поддержка «пузырей» теперь появилась и в бета-версиях WhatsApp для Android, обратил внимание ресурс WABetaInfo. Для широкого круга пользователей функция ещё не реализована, но в предварительном варианте приложения уже можно ознакомиться с её работой. Чаты WhatsApp появляются во всплывающем окне, а их формат позволяет переключаться между перепиской и другими приложениями.

Facebook✴ Messenger поддерживает системный вариант «пузырей» только на устройствах Google Pixel, а на остальных используется собственная реализация этого формата, даже если другие приложения обращаются к штатным возможностям системы. К счастью, в случае WhatsApp такой путаницы не будет. Когда эта функция появится в общедоступной версии мессенджера, пока неизвестно.