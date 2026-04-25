Астрономы впервые наблюдали необъяснимый взрыв сверхновой — для него пришлось выдумывать новую теорию

Астрономы, возможно, обнаружили новый тип космического взрыва, получивший название «суперкилонова». Это событие, зафиксированное в августе 2025 года и получившее обозначение AT2025ulz, может представлять собой уникальное сочетание двух мощнейших явлений: сверхновой и килоновой. Пикантность ситуации в том, что килонову впервые наблюдали лишь однажды — в 2017 году, и ожидали повторения, а произошло нечто совершенно иное.

Впервые сигнал был зарегистрирован гравитационно-волновыми обсерваториями LIGO и Virgo на удалении 1,3 млрд световых лет, что указало на слияние объектов с необычно малой массой — как у нейтронных звёзд. Аналогичная ситуация была в случае слияния нейтронных звёзд и взрыва породившей этим килоновы GW170817 девять лет назад. Поскольку это был второй в истории наблюдений случай рождения килоновы — вспышки энергии в 1000 и более раз мощнее сверхновой — за объектом стали следить множество телескопов по всей Земле. Но всё пошло не по плану.

Первые дни наблюдений демонстрировали картину, характерную для классической килоновой. Телескопы по всему миру, включая Паломарскую обсерваторию, зафиксировали быстро угасающее красное свечение. Такой цвет в килоновых возникает из-за синтеза тяжёлых элементов, таких как золото и уран, которые поглощают синий свет. Однако уже через несколько дней поведение вспышки резко изменилось: она стала ярче, приобрела синий оттенок, а в её спектре появился водород. А это уже признаки типичной сверхновой, что сбило с толку многих наблюдателей.

Безусловно, точность определения координат гравитационно-волновыми методами сегодня оставляет желать лучшего. И это мягко сказано. Между тем вероятность того, что два столь мощных космических катаклизма произошли в одной области неба практически одновременно, крайне мала. Это заставило рассмотреть вариант, что речь идёт об одном и том же явлении, развивающемся нетипично. Теоретики тут же предложили модель события и даже продемонстрировали её реализуемость. Всё получилось настолько стройно, что версия быстро получила поддержку.

Итак, сценарий необычного взрыва предполагает, что в ходе коллапса сверхновой очень быстро вращающаяся массивная звезда могла фрагментироваться или разделиться, породив две сверхлёгкие «запрещённые» нейтронные звезды (масса одного из объектов оказалась меньше солнечной, что противоречит существующим теориям о нейтронных звёздах). Эти новорождённые объекты, вращаясь по спирали, практически сразу столкнулись, вызвав килонову и гравитационно-волновой сигнал, в то время как ударная волна от первоначального взрыва сверхновой всё ещё расширялась вокруг.

Двойное событие последовательно породило два сильно отличающихся сигнала (послесвечения): один соответствовал килоновой, второй — сверхновой. Это стало своего рода космической матрёшкой, запутавшей наблюдателей. Чтобы подтвердить или опровергнуть возможность подобных явлений, потребуются новые наблюдения. Новые обсерватории «Рубин» и «Роман» нацелены на поиск таких быстропротекающих событий. «Рубин» уже ведёт наблюдения, а «Роман» должны запустить в космос в сентябре этого года. Удачной охоты обеим!