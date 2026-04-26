Раскрыта цена контроллера Steam Controller — он стоит не дешево

После месяцев слухов и предположений появилась информация о стоимости контроллера Steam Controller. Цена устройства была раскрыта в одном из предварительных обзоров, который был случайно опубликован на YouTube раньше времени. Несмотря на то, что автор быстро удалил ролик, пользователи успели сделать скриншоты с этого видео и даже полностью скачали его. Согласно данным этого обзора, Steam Controller будет стоить $99.

Похоже, что у автора упомянутого ролика был настоящий Steam Controller, поэтому озвученная им стоимость устройства, вероятно, является верной. Однако важно помнить, что существующие сейчас технологии позволяют создавать фейковые видео высокого качества. Поэтому до официального объявления стоимости контроллера к этой информации лучше относиться с долей скептицизма.

Информация о цене Steam Controller вызвала неоднозначную реакцию среди геймеров. Некоторые из них заявили, что контроллер стоит «слишком дорого» и их цена устройства буквально шокировала. Другие геймеры посчитали стоимость устройства обоснованной, если учесть, что он выглядит более продвинутым по сравнению с большинством аналогов. Таким образом, стоимость Steam Controller сопоставима с ценой контроллеров Nintendo Switch 2 Joy-Con, которые стоят те же $99, но ниже по сравнению с ценой геймпадов PlayStation 5 DualSense Edge ($199) или Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ($199).

Если предположить, что опубликованный на YouTube обзор настоящий, из него можно узнать несколько деталей. В целом, рецензенту понравилось новое периферийное устройство. Основные его претензии относились к аккумулятору контроллера и текстуре поверхности корпуса. «Перезаряжаемую батарею не легко снять. А поверхность контроллера — просто пластик с грубой текстурой. Из-за этого он немного скользит, если у вас сухие руки. Лучше подошло бы мягкое покрытие или рукоятки с резиновыми вставками», — считает автор обзора.

Ключевые моменты обзора сводят к отсутствию резиновых накладок на рукоятках, отсутствию аудиоразъёма, отсутствию настраиваемых стиков и курков с укороченным ходом, а также беспроводному магнитному адаптеру, который используется для подключения к ПК и зарядки контроллера.

В целом складывается впечатление, что новый контроллер Valve во многом удался, особенно в части сенсорных площадок для отслеживания движений и совместимости с устройствами, такими как Steam Deck. Однако стоимости новинки и отсутствие функций, которые есть у премиальных контроллеров для PS5 и Xbox, могут не позволить Steam Controller стать «единственным контроллером» для всех игровых нужд пользователей.

На данный момент всё ещё неизвестно, когда Valve планирует запуск Steam Controller. Однако наличие видеобзоров может указывать на то, что это произойдёт совсем скоро.