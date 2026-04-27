Илон Маск должен предложить фирменный финансовый сервис X Money в этом месяце

От прежних намерений превратить клиентскую часть X в суперприложение с множеством функциональных возможностей Илон Маск (Elon Musk), похоже, постепенно отходит, но соответствующие решения он начинает предлагать по отдельности. Помимо мессенджера XChat, вскоре свет должен увидеть платёжный инструмент X Money, как отмечает Bloomberg.

В США, где этот сервис должен дебютировать до конца текущего месяца, X Money предложит не только денежные переводы без комиссии, но и кешбэк на некоторые покупки в размере 3 %, а главное — процентную ставку в размере 6 % на денежные сбережения, которую американцам проблематично найти в банковской сфере. Поскольку сервис X Money уже опробован на группе пользователей в США, его дополнительные преимущества, по имеющимся данным, будут включать ИИ-консьержа, который ведёт учёт личных финансов, а также металлическую карту Visa с персональным идентификатором пользователя из социальной сети X.

Пока, впрочем, на пути запуска финансовых услуг в рамках X Money стоят регуляторные барьеры, поскольку профильные лицензии не получены Маском в ряде американских штатов, включая Нью-Йорк. Американские законодатели сомневаются, стоит ли доверять этому эксцентричному миллиардеру денежные ресурсы американских граждан. Считать Маска новичком в этой сфере было бы неправильно, ведь он участвовал в становлении платёжного сервиса PayPal. Аудитория социальной сети X насчитывает 600 млн ежемесячных пользователей, что вполне позволяет рассчитывать на серьёзную клиентскую базу. Тем более, что X переведёт блогеров, которые получают от сети вознаграждения, на использование X Money вместо Stripe.

Аналитики отмечают, что заманить пользователей в X Money с целью превращения в их основную финансовую платформу будет сложно, поскольку доверие клиентов в банковской сфере завоёвывается годами. Кроме того, у X нет профильной инфраструктуры, которая позволила бы осуществлять оплату покупок в онлайне. На данный момент X обладает необходимыми для запуска платёжного сервиса лицензиями в 44 из 50 американских штатов, хотя ещё три года назад Маск выражал уверенность, что на согласование формальностей уйдёт несколько месяцев. Регуляторы на местах выражают обеспокоенность не слишком однозначной деловой репутацией Илона Маска. Сама по себе история руководства Маском социальной сетью X не вызывает у чиновников уверенности в безоблачном будущем платёжной платформы, чьё функционирование будет влиять на социальную сферу в США.