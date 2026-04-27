«Игра, сделанная специально для меня»: второй трейлер киберпанкового экшена .45 Parabellum Bloodhound впечатлил фанатов Parasite Eve

Венесуэльская студия Sukeban Games (VA-11 Hall-A) представила новый трейлер и сроки выхода своего олдскульного киберпанкового экшена .45 Parabellum Bloodhound, вдохновлённого Parasite Eve.

Напомним, .45 Parabellum Bloodhound была представлена летом 2024 года и сроков выхода не имела вовсе. Более полутора лет фанатам приходилось довольствоваться трейлером, дебютировавшим вскоре после анонса.

Как сообщил первый за почти два года новый геймплейный трейлер, .45 Parabellum Bloodhound поступит в продажу для Steam на протяжении ближайших месяцев — в полутораминутном ролике упоминается и лето, и осень 2026 года.

Пользователи в комментариях остались в восторге от смеси визуальных стилей Signalis и Metal Gear Solid, проникновенных диалогов и вдохновлённого Parasite Eve геймплея. «Выглядит как игра, сделанная специально для меня», — дождалась painfall.

По сюжету .45 Parabellum Bloodhound наёмница и машина для убийства в отставке Рейла Микадзути в последней попытке схватить жизнь за рога и найти собственный рай берётся за старое, но осознаёт, что её главный враг — она сама.

Навеянная Parasite Eve боевая система сочетает пошаговый и геймплей в реальном времени: перемещаясь по арене и уклоняясь от ударов врагов, игроки накапливают особый заряд, который позволит остановить время и спланировать атаку.

Обещают полные секретов уровни с боссом в конце каждого, вручную проработанные сражения, уникальных персонажей, загадки и стилизованную под игры эпохи PS1 низкополигональную графику. Поддержка русского языка не заявлена.