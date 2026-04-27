Google подготовила иконки для приложений в новом дизайне, но сроки их внедрения пока неизвестны

В прошлом году Google начала масштабное обновление визуального стиля, сделав логотип в виде градиентной буквы G единым символом для всех своих продуктов, платформ и услуг. Ресурс 9to5Google опубликовал в воскресенье изображения значков с новым обликом, который отличается от прежнего однообразного круглого дизайна, вмещающего все цвета логотипа Google.

Как отметил ресурс The Verge, новые значки более яркие и разнообразные, отражающие последние тенденции дизайна, которые отошли от плоского стиля конца 2010-х и начала 2020-х годов. Углы значков получились более закругленными, градиенты плавно переходят от почти пастельных к более насыщенным основным цветам Google. Новый язык дизайна нашёл отражение в обновлённых версиях логотипа Google, а также в Gemini, Photos и Maps. По данным 9to5Google, это отражает наличие функций, основанных на искусственном интеллекте.

В оформлении значков Google Sheets, Slides, Forms, Sites и Keep дизайнеры отказались от вертикальной ориентации, напоминающей лист бумаги. Многие из них перешли в альбомную ориентацию, что гораздо уместнее, считает The Verge.

В The Verge также утверждают, что большинство иконок получили улучшение — стали более визуально выразительными и часто используют один цвет, как, например, иконка Chat, где четырёхцветный контур речевого пузыря заменили на зелёное пятно с улыбкой внутри, напоминающее иконку Google Hangouts.

Сроки внедрения новых иконок Google пока неизвестны.

Теги: google, дизайн, логотипы, иконки
