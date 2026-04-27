DeepSeek-V4 вышла без «вау-эффекта» — рынок уже привык к дешёвому ИИ

Реакция рынка на предварительную версию новой ИИ-модели DeepSeek-V4 пока выглядит сдержанной по сравнению с тем, что можно было наблюдать в прошлом году, когда китайский стартап анонсировал свои недорогие и производительные алгоритмы. Это указывает на то, что за прошедшее с тех пор время рынки адаптировались и привыкли к появлению недорогих и высокоэффективных ИИ-моделей.

Источник изображения: Unsplash, Sollen Feyissa

Релиз алгоритмов DeepSeek-V3 и R1, которые по заявлению разработчиков были обучены с использованием лишь части вычислительных мощностей, используемых американскими конкурентами, вызвал бурную реакцию в отрасли. Инвесторы усомнились в целесообразности огромных вложений в ИИ-инфраструктуру, которые требуются западным компаниям для обучения передовых моделей.

Сдержанная реакция на выпущенную в конце прошлой недели предварительную версию DeepSeek-V4 подчёркивает, как быстро меняется положение дел в отрасли. Рынки успели привыкнуть к недорогим и эффективным моделям, разработанным в условиях ограниченных вычислительных мощностей. За счёт этого исчез элемент неожиданности. «Этот анонс прошёл по довольно предсказуемому пути», — отметил главный аналитик Omdia Лиан Джи Су (Lian Jye Su). Он добавил, что с момента прошлого анонса DeepSeek достижения разработчиков в области архитектуры и эффективности ИИ-моделей активно изучаются в промышленных и академических кругах.

Данные бенчмарков подтверждают эту точку зрения. Согласно Artificial Analysis, DeepSeek-V4 Pro показывает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущими версиями, но в целом входит в число ведущих моделей с открытым кодом, а не явно превосходит конкурентов. При этом конкуренты, такие как Kimi и Qwen, постепенно сокращают отставание.

Это контрастирует с тем, что было в прошлом году. На тот момент DeepSeek, казалось, вырвалась вперёд среди китайских конкурентов, что привело к быстрому распространению алгоритма на домашнем рынке и помогло компании закрепиться в глобальных масштабах. Аналитики считают, что такой результат был вызван совпадением факторов: завышенные оценки американских технологических компаний, ожидания продолжающегося доминирования нескольких крупнейших игроков и появление относительно неизвестного китайского стартапа, показавшего неожиданно сильный результат.

«Ожидание появления новых игроков теперь заложено в оценки», — рассказал Су, отметив, что рынки стали более реалистично оценивать возможности и ограничения ИИ. В это же время усилилась конкуренция внутри Китая, поскольку несколько компаний выпускают всё более производительные модели, тем самым подрывая лидерство DeepSeek.

В понедельник фондовые рынки Южной Кореи и Тайваня достигли новых максимумов на фоне оптимизма инвесторов в отношении ценных бумаг, связанных с ИИ. В компании Ankura China Advisors заявили, что значение модели DeepSeek-V4 заключается меньше в рыночном влиянии и больше в гонке США и Китая за технологическое превосходство. Там отметили адаптацию новой модели к работе на базе ускорителей Huawei, что стало необходимостью на фоне жёстких экспортных ограничений со стороны США, из-за которых китайские компании не имеют доступа к передовым ускорителям Nvidia.

«Фактор "вау" был в прошлом году — он уже учтён в ценах. Теперь важно, сможет ли Китай продолжать продвигаться в разработке ИИ и, возможно, делать это на ускорителях собственного производства — геополитические последствия были бы значительными», — отметил представитель Ankura China Advisors.

Материалы по теме
DeepSeek снизила на 75 % цены за доступ к ИИ-модели DeepSeek-V4-Pro
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google
Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд
GPT-5.2 обошла абитуриентов, сдав вступительные экзамены в Токийский и Киотский университеты лучше всех
Китай заблокировал покупку ИИ-стартапа Manus компанией Meta✴ за $2 млрд
Российские власти разрешили разработчикам обучать ИИ на любых данных
Теги: deepseek, искусственный интеллект, нейросети
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 18 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 3 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 3 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 4 ч.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 18 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 21 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 37 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 38 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.
Мобильный чип Google Tensor G6 получит передовой CPU и древнюю графику, если слухи верны 4 ч.