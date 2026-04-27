Следующее дополнение отправит игроков PowerWash Simulator 2 в далёкую-далёкую галактику — анонсирован кроссовер со «Звёздными войнами»

Британский издатель и разработчик FuturLab анонсировал следующее платное дополнение к своему симулятору мойки под давлением PowerWash Simulator 2 — оно получило название Star Wars Pack.

Как можно догадаться по названию, Star Wars Pack представляет собой кроссовер PowerWash Simulator 2 и франшизы «Звёздные войны». Анонс сопровождался лаконичным геймплейным трейлером.

Игрокам в роли дроида-уборщика P0-W2 предстоит выполнять грязную работу для Империи и расчищать путь Альянсу Повстанцев: «В конце концов, восстания строятся на чистой надежде и мыле».

«Грязь не устоит перед вашим водяным мечом, ведь ему под силу устранить самые жуткие пятна в галактике. Вооружитесь особой механической мойкой — элегантным оружием из более цивилизованной... и мыльной эпохи», — дразнят авторы.

Обещают антураж классической трилогии, знакомство с легендарными местами, кораблями и дроидами из «Звёздных войн», возможность играть одному или вдвоём в кампании и вчетвером в свободном режиме.

Релиз Star Wars Pack ожидается ближайшим летом (см. страницу в Steam). Стоимость DLC составит $10, что на $2 больше, чем у набора Adventure Time Pack (недоступен в России) по мотивам мультсериала «Время приключений».

PowerWash Simulator 2 вышла в октябре 2025 года на PC (880 рублей в российском Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2 и в Game Pass. В сервисе Valve игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 91 %).

Теги: powerwash simulator 2, futurlab, симулятор
