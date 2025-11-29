PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия

Жанр Шутер?.. Издатель FuturLab Разработчик FuturLab Минимальные требования Процессор Intel Core i5-7400 3,0 ГГц / AMD Ryzen 3 1300X 3,4 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5600 XT, 8 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-13600K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 7 7700X 4,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT Дата выхода 23 октября 2025 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Если вернуться в прошлое и предсказать, что Square Enix издаст симулятор мойщика, который соберёт многомиллионную аудиторию, в это никто не поверит. А ведь так и произошло — в 2021 году появилась PowerWash Simulator, по какой-то причине обогнавшая по популярности большинство других шуточных симуляторов. На сегодняшний день с игрой ознакомилось более 17 млн человек, и проект дорос до таких масштабов, что получал дополнения с локациями из «Шрека» и «Губки Боба». Теперь же появилась вторая часть — её коллектив FuturLab издаёт самостоятельно, без помощи «скверов». Так что в каком-то смысле это вынужденный сиквел, над которым у студии полный контроль, и его постарались сделать достаточно масштабным, чтобы никто не подумал назвать его большим дополнением к первой части.

⇡#Снова в форме

Смысл игры, конечно, никак не поменялся — мы управляем профессиональным мойщиком, который отправляется в разные уголки округа Кальдера, чтобы там тщательно мыть всё подряд. После первой части герой продал оборудование и переехал на новое место, где знакомый по предыдущей игре товарищ Харпер Шоу вновь помогает ему развивать бизнес. Заказы (всего их 38) появляются постоянно, нам достаточно лишь нажимать на кнопку паузы и быстро к ним переноситься, поскольку справиться со столь сложными задачами больше некому.

Писать нормальный сюжет вновь не стали. Здесь есть отсылки к прошлой игре, есть некая главная загадка, связанная с исчезнувшим лучом в небе и мэром города Макингем, но всё это будет интересно только самым преданным фанатам. Проблема в подаче — озвученных диалогов нет, а все реплики появляются в углу экрана в формате то ли SMS-сообщений, то ли писем с электронной почты. И когда ты сильно увлечён очисткой сооружений, очень легко всё это не заметить и пропустить, из-за чего куски истории пройдут мимо. А жаль — перевод на русский получился хорошим (каждый раз забавляет, когда главного героя зовут Додыром).

Но наиболее забавными кажутся описания некоторых заказов. Например, нам предстоит очистить выдвигающийся общественный туалет с «новейшими системами видеонаблюдения» — он по походке прохожих определяет, когда людей одолевает нужда, и сам распахивает свои двери. В другом заказе нас просят смыть грязь с автомобиля с установленными на него собачьими ушками — его владелец придумал фильм о машине, в которую вселилась собака, и на днях он снимал сцену, где персонаж выкапывает кость из земли. Кто-то устраивает «ежегодное кармическое метание грязи», что бы это ни значило, а кто-то умалчивает о причинах того, почему весь дом залит какой-то чёрной слизью, — говорит: «Это вас не касается».

Во всех заказах нам нужно до блеска отмыть каждую мелкую деталь — даже если главным объектом на задании является дом или небольшая постройка, стоящие поблизости столики, статуи и прочие украшения тоже должны быть очищены. Герой «вооружён» мойкой высокого давления с бесконечным запасом воды и при удерживании кнопки начинает поливать из неё в выбранном направлении. Хочется взять сопло максимального размера, чтобы орошать наибольшую площадь и быстрее справляться с работой, но всё не так просто — чем крупнее область воздействия сопла, тем слабее струя воды и тем меньше расстояние, на котором мойка эффективна. Так что между разными соплами время от времени переключаешься — мощной струёй, к примеру, сложно отмыть грязь на стёклах, а тонкой устанешь очищать стены.

Упростить задачу можно с помощью сопла с мыльным раствором — покрыв поверхность очищающим средством, вы сможете любой струёй воды отдраить даже самые сложные участки. С мылом связаны одни из главных нововведений в сиквеле. В первой части было много ограничений: нужно было покупать бутылочки (за игровую валюту, конечно), для разных поверхностей необходимы разные средства, да ещё и бесконечным ресурсом мыло не было — его нужно было покупать в местном магазине, причем оно оттуда исчезало после покупки. В итоге им даже пользоваться не хотелось, чтобы не привыкать к комфорту. Здесь ничего такого нет — раствор по-прежнему заканчивается, но очень медленно, и достаточно смыть уже нанесённое мыло, чтобы автоматически восполнить запас и продолжить уборку. Кроме единственного сопла, ничего докупать не нужно — с ним удастся хоть всю игру пройти.

Ещё в сиквеле немного расширили ассортимент, добавив круглую насадку для мойки. С ней значительно проще и быстрее, чем струёй, отмывать большие ровные поверхности, — стены, крыши, полы, землю вокруг домов и так далее. Однако мне она показалась полезной и в других ситуациях — например, для узких окон и даже всякой лепнины. Придётся провести по небольшой области несколько раз, но оно того стоит — круглая насадка эффективно отмывает грязь даже без использования мыла. Единственный минус — нужно находиться довольно близко к отмываемому объекту.

Всю игру занимаешься одним и тем же, но как минимум инструменты становятся всё лучше. Бюджет по мере выполнения заказов увеличивается медленно, а цены в магазине на новые мойки довольно высоки, но их хочется поскорее опробовать — в том числе из-за модификаций, которые доступны только для определённых моделей. На одну позволяют установить трёхствольное сопло, о котором мечтаешь на ранних уровнях, на другую — двойное вращающееся сопло плюс длинную насадку, увеличивающую дальность действия. Это не делает игру намного проще — некоторые уровни всё равно отнимают по часу, а то и по полтора из-за количества и размеров отмываемых объектов. Но всё же эффективность с хорошими инструментами заметно растёт.

Однако даже с самыми крутыми мойками не избежать ситуаций, когда вроде бы всё идеально отмыл, но игра подсказывает, что сделал это лишь на 99 %. В большинстве случаев это не проблема — у каждого объекта есть своя шкала, и можно посмотреть, чему именно ты уделил недостаточно внимания. Плюс многие объекты оказываются не единым целым, а разделяются игрой на мелкие детали — у кондиционера, к примеру, отдельно оценивается чистота воздухозаборника, выпускного отверстия, отверстия вентилятора и так далее. Но на некоторых уровнях нужно очистить большую стену или огромное табло, и тут поиск злополучных чёрных точек, которые ты пропустил, превращается в пытку. Особенно этим страдает заказ с огромным дирижаблем, где, помимо всего прочего, нужно таскать лестницы и стремянки, чтобы подобраться к труднодоступным участкам.

Таких уровней не так уж много, и это хорошо — PowerWash Simulator 2, как и первая часть, лучше всего раскрывается в заказах с объектами, которые состоят из множества деталей. Каждая из них поблёскивает при полном очищении, за каждую дают деньги, что сопровождается соответствующим звуком. В сиквеле так же приятно наблюдать за тем, как буквально залитая грязью постройка, покрытая чёрной слизью и засохшими листьями, преображается благодаря твоим действиям — лепнина становится белой, в окнах появляются отражения, воздух наполнен семенами одуванчика и всё благоухает. Почему-то такой геймплей не перестаёт быть увлекательным — каждый раз думаешь, что отмоешь вот эту постройку и займёшься чем-то другим, но вместо этого сразу берёшь следующий заказ и не выключаешь игру до вечера.

В продолжении зачем-то решили добавить ещё одно развлечение, никак не связанное со всем остальным, — возможность обустраивать свой офис. За отдельную валюту предлагают приобретать мебель и прочие предметы интерьера, чтобы потом расставлять всё это в помещениях. Идея кажется странной: игру покупаешь не для этого, украшений мало, да и хвастаться не перед кем — не будешь же приглашать кого-то в кооперативный режим, чтобы показать свои диваны. Вдобавок управление неудобное — повернуть и ровно поставить объект практически невозможно. Лучше бы вместо этого ещё пару уровней добавили (хоть их и так достаточно).

***

Разработчики хотели сделать свою франшизу независимой от издателя. Так что PowerWash Simulator 2 кажется не совсем полноценным сиквелом, а скорее новой платформой для всех будущих дополнений и обновлений. Фундамент заложен очень хороший — вторая часть не только предлагает большое количество развлечений на старте, в ней также исправили спорные элементы предшественницы и добавили парочку хороших нововведений. А ещё после прохождения гораздо лучше замечаешь загрязнённые участки и у себя дома, и на улице — хочется нажать на кнопку и достать мойку. Даже жаль, что в реальном мире всё не так просто.

Достоинства:

десятки больших уровней — на некоторые легко уходит по часу;

медитативный и увлекательный игровой процесс;

меньше ограничений, связанных с мыльным раствором, благодаря чему им хочется часто пользоваться;

новые насадки слегка упрощают геймплей и освежают его.

Недостатки:

обустройство офиса — ненужный режим с кучей неудобств;

выискивать недомытые точки на огромных объектах не всегда весело.

Графика Мультяшный и немного комичный стиль первой части никуда не делся, а смывание грязи струёй воды — такой же приятный процесс, как и прежде. Звук Диалоги не озвучены, саундтрека нет, слышно только шипение воды. Разработчики, видимо, ожидали, что вы всё равно будете параллельно слушать подкасты и свою музыку, и не стали озабочиваться звуковым оформлением. Одиночная игра Почти четыре десятка уровней, в которых отмываешь самые разные объекты — автомобили, палатки, дома, фермы и так далее. Оценочное время прохождения От 35 до 40 часов. Коллективная игра Проходить все уровни можно вдвоём с товарищем, что значительно ускорит процесс. Причём не только в онлайн-кооперативе, но и перед одним экраном — такого в прошлой игре не было. Общее впечатление Хороший сиквел, предлагающий всё то же самое, что и прежде, но с несколькими приятными и уместными нововведениями.

Оценка: 8,0/10

PowerWash Simulator 2

