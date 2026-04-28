Компания «М.Видео», специализирующаяся в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам первого квартала 2026 года и назвала самые популярные бренды, модели и ключевые потребительские тренды.

В первом квартале 2026 года в России было продано порядка 626 тыс. ноутбуков на общую сумму около 39,3 млрд ₽. Популярностью пользуются как универсальные устройства массового сегмента, так и более дорогие решения с повышенной производительностью. В число наиболее востребованных брендов, по информации «М.Видео», входят Huawei и Honor, но лидером рынка в количественном выражении остаётся Asus. Лидерами по выручке стали устройства Asus, Apple и MSI.

Большинство самых востребованных моделей ноутбуков относятся к сегменту универсальных решений и ориентированы на повседневные сценарии использования — работу с документами, обучение, онлайн-коммуникации и мультимедиа. На специализированные игровые ноутбуки пришлось лишь 10 % продаж в количественном выражении.

В отчёте «М.Видео» отмечается, что покупатели все чаще стали выбирать ноутбуки с диагональю 16 дюймов — их доля превысила 30 %, в то время как продажи моделей с 15,6-дюймовыми экранами снижаются. Потребители стремятся приобретать универсальные устройства с увеличенной рабочей областью экрана при сохранении мобильности.

В число самых популярных моделей ноутбуков по итогам квартала в количественном выражении вошли преимущественно универсальные устройства среднего ценового сегмента:

HUAWEI MateBook D 16

HUAWEI MateBook D 16 (обновлённая конфигурация)

HUAWEI MateBook D 14

HONOR MagicBook X16 (2025)

HONOR MagicBook X16 (версия на AMD)

TECNO Megabook K16

«По итогам первого квартала мы видим структурное перераспределение спроса внутри категории ноутбуков. Основной объем формируют универсальные модели среднего ценового сегмента — пользователи выбирают устройства, которые закрывают сразу несколько сценариев использования и обеспечивают оптимальный баланс цены и характеристик. Одновременно сохраняется выраженный вклад премиальных и игровых решений в денежную структуру рынка за счёт более высокого среднего чека», — прокомментировал ситуацию руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео» Кирилл Исаев.