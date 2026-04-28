Названы самые популярные ноутбуки в России — но больше всего денег принесли не они

Компания «М.Видео», специализирующаяся в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам первого квартала 2026 года и назвала самые популярные бренды, модели и ключевые потребительские тренды.

В первом квартале 2026 года в России было продано порядка 626 тыс. ноутбуков на общую сумму около 39,3 млрд ₽. Популярностью пользуются как универсальные устройства массового сегмента, так и более дорогие решения с повышенной производительностью. В число наиболее востребованных брендов, по информации «М.Видео», входят Huawei и Honor, но лидером рынка в количественном выражении остаётся Asus. Лидерами по выручке стали устройства Asus, Apple и MSI.

Большинство самых востребованных моделей ноутбуков относятся к сегменту универсальных решений и ориентированы на повседневные сценарии использования — работу с документами, обучение, онлайн-коммуникации и мультимедиа. На специализированные игровые ноутбуки пришлось лишь 10 % продаж в количественном выражении.

В отчёте «М.Видео» отмечается, что покупатели все чаще стали выбирать ноутбуки с диагональю 16 дюймов — их доля превысила 30 %, в то время как продажи моделей с 15,6-дюймовыми экранами снижаются. Потребители стремятся приобретать универсальные устройства с увеличенной рабочей областью экрана при сохранении мобильности.

В число самых популярных моделей ноутбуков по итогам квартала в количественном выражении вошли преимущественно универсальные устройства среднего ценового сегмента:

  • HUAWEI MateBook D 16
  • HUAWEI MateBook D 16 (обновлённая конфигурация)
  • HUAWEI MateBook D 14
  • HONOR MagicBook X16 (2025)
  • HONOR MagicBook X16 (версия на AMD)
  • TECNO Megabook K16

«По итогам первого квартала мы видим структурное перераспределение спроса внутри категории ноутбуков. Основной объем формируют универсальные модели среднего ценового сегмента — пользователи выбирают устройства, которые закрывают сразу несколько сценариев использования и обеспечивают оптимальный баланс цены и характеристик. Одновременно сохраняется выраженный вклад премиальных и игровых решений в денежную структуру рынка за счёт более высокого среднего чека», — прокомментировал ситуацию руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео» Кирилл Исаев.

Теги: м.видео, ноутбуки, аналитика
