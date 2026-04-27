Новый трейлер раскрыл дату выхода Battlestar Galactica: Scattered Hopes — беспощадной стратегии по мотивам «Звёздного крейсера "Галактика"»

Издательство Dotemu и разработчики из французской студии Alt Shift (Crying Suns) объявили дату выхода своей роглайт-стратегии Battlestar Galactica: Scattered Hopes по мотивам франшизы «Звёздный крейсер "Галактика"».

Напомним, Battlestar Galactica: Scattered Hopes была официально представлена на исходе прошлого лета и ожидалась к премьере в начале 2026 года, однако разработка затянулась — впоследствии релиз перенесли на весну.

Как стало известно, Battlestar Galactica: Scattered Hopes поступит в продажу уже 11 мая эксклюзивно для ПК (Steam, страница в GOG пока недоступна). Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Стоимость Battlestar Galactica: Scattered Hopes на запуске составит $25 / 1309 рублей / 6872 тенге. В первую неделю после запуска на игру будет действовать дополнительная скидка в размере 20 %.

Игрокам в роли командира флотилии беженцев после разгрома Двенадцати колоний предстоит принимать роковые решения и вести отчаянные сражения с сайлонами в попытке добраться до звёздного крейсера «Галактика».

По словам разработчиков Battlestar Galactica: Scattered Hopes, роглайт-структура сделает забеги неповторимыми: «Каждое новое прохождение — ещё одна отчаянная попытка воссоединиться с последней надеждой человечества».

Обещают процедурную генерацию сюжета, решение вопросов жизни и смерти, долгосрочные последствия, сражения в реальном времени с тактической паузой и текстовый перевод на русский язык.