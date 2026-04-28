Steam Controller оказалось легко разобрать и отремонтировать

Valve приложила немалые усилия при разработке фирменного геймпада Steam Controller — он сконструирован так, чтобы разобрать и отремонтировать его было максимально просто. К такому выводу пришли журналисты ресурса PC Gamer, которым довелось провести с устройством две недели.

Конструкция удерживается легкодоступными винтами, чаще всего это Torx T6, и содержит чётко обозначенные компоненты, которые, по большей части можно самостоятельно заменить и отремонтировать в домашних условиях. Исключений немного, но в некоторых случаях могут потребоваться навыки работы с паяльником, например, при замене TMR-джойстиков. В перспективе Valve пообещала официально выпустить в продажу запчасти через iFixit, как в случае со Steam Deck, но не сразу. В остальном разборка Steam Controller занимает около 15 минут, если знать, что делаешь.

У доставшегося на обзор экземпляра был небольшой изъян — один из курков звучал немного громче другого. При разборке контроллера никаких аномалий выявлено не было — это обычные курки, работающие по принципу эффекта Холла; и датчики для них размещена по обе стороны материнской платы. В итоге оказалось достаточно немного подправить пружину, чтобы посторонний скрип исчез. Аккумулятор снимается без дополнительных средств, голыми пальцами — это литийионная батарея Getac Technology ёмкостью 2178 мА·ч или 8,39 Вт·ч.

На материнской плате обнаружился чип Nordic Semiconductor nRF52833 с поддержкой Bluetooth и проприетарного радиопротокола в диапазоне 2,4 ГГц. TMR-стики оказались припаяны к обратной стороне материнской платы. Это значит, что если один из них выйдет из строя, придётся менять всю плату — или воспользоваться паяльником. В случае Steam Deck у них собственные платы, что упрощает их замену.

Немного больше усилий пришлось приложить, чтобы извлечь плату для тачпадов. А вместе с пластиковой рамкой удалось высвободить моторы тактильной обратной связи, боковые кнопки и удерживающую их мембрану — всё это тоже легко заменяется. Далее потребовалось отсоединить несколько шлейфов от тачпадов, а чтобы снять их платы, впервые пришлось воспользоваться отвёрткой Torx T5.

Потребность разобрать Valve Steam Controller возникла из-за скрипа на одном из курков, но открывшаяся конструкция показала, насколько удачно он спроектирован. Многие из деталей геймпада извлекаются с минимальными усилиями, и пригодится, если запчасти появятся в открытой продаже. Единственным потенциальным недостатком оказались припаянные к основной плате TMR-стики.

Теги: valve, steam controller, геймпад
