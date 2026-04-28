Электрическое аэротакси впервые слетало из Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка

Американская компания Joby Aviation провела первый демонстрационный полёт полностью электрического воздушного такси (eVTOL) из Манхэттена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK). Это важный шаг на пути к коммерческому использованию электрических воздушных такси в крупных городах — тихих и простых в эксплуатации в сравнении с вертолётами.

Источник изображения: Joby Aviation

Полёты состоялись в рамках 10-дневной программы интеграции eVTOL в экономику США, организованной Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Компания надеется, что такие рейсы в будущем станут повседневной реальностью во многих странах мира. В частности, в этом году Joby обещает развернуть ряд воздушных маршрутов в Дубае, где заказ аэротакси через приложение на смартфоне будет таким же простым, как поездка на обычном автомобиле.

Электрическое аэротакси Joby способно перевозить пять человек, включая пилота. Машина взлетает и садится вертикально, как вертолёт, а затем гондолы двигателей наклоняются для обеспечения горизонтального полёта, что ускоряет перемещение и экономит заряд аккумуляторов. По словам разработчиков, eVTOL значительно тише традиционных вертолётов и не производит вредных выбросов в процессе эксплуатации, поскольку работает полностью на электричестве. Это делает новую технологию более экологичной и комфортной для жителей крупных городов.

Главная цель демонстрационного проекта — существенно сократить время в пути между вертипортами Нижнего и Среднего Манхэттена и аэропортом JFK. Вместо привычных одного-двух часов в автомобильных пробках полёт на электрическом такси займёт менее 10 минут. Такие рейсы особенно актуальны для деловых людей и пассажиров, ценящих своё время. Joby Aviation уже владеет компанией Blade, которая выполняет похожие маршруты на обычных вертолётах, и сотрудничает с крупными игроками рынка — Delta Air Lines и Uber.

Программа тестирования Joby в Нью-Йорке является частью более широкой инициативы Министерства транспорта США. В марте были выбраны восемь пилотных проектов по всей стране для отработки различных сценариев использования eVTOL: от городских воздушных такси до грузовых перевозок и медицинской помощи. Joby находится на финальных этапах сертификации FAA и активно сотрудничает с властями нескольких штатов. Данные, полученные в ходе этих испытаний, помогут разработать новые правила безопасности и в перспективе внедрить технологию в массовую эксплуатацию.

Материалы по теме
Электролёт Vertical Aerospace первым в мире совершил ключевой манёвр двигателями под надзором регулятора
В США разрешили ограниченное использование электрических аэротакси для коммерческих полётов
Uber поднимается в небо: аэротакси Joby станут доступны через обычное приложение в Дубае
Сотня за секунду: Dreame показала гиперкар с реактивными ускорителями и твердотельной тяговой батареей
ИИ вдвое ускорит разработку новых автомобилей — дизайн и аэродинамика теперь считаются за минуты
В Китае возродят внедорожники Freelander — с помощью Huawei, Chery, CATL и Qualcomm
Теги: joby aviation, аэротакси, испытания
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.