Электрическое аэротакси впервые слетало из Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка

Американская компания Joby Aviation провела первый демонстрационный полёт полностью электрического воздушного такси (eVTOL) из Манхэттена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK). Это важный шаг на пути к коммерческому использованию электрических воздушных такси в крупных городах — тихих и простых в эксплуатации в сравнении с вертолётами.

Полёты состоялись в рамках 10-дневной программы интеграции eVTOL в экономику США, организованной Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Компания надеется, что такие рейсы в будущем станут повседневной реальностью во многих странах мира. В частности, в этом году Joby обещает развернуть ряд воздушных маршрутов в Дубае, где заказ аэротакси через приложение на смартфоне будет таким же простым, как поездка на обычном автомобиле.

Электрическое аэротакси Joby способно перевозить пять человек, включая пилота. Машина взлетает и садится вертикально, как вертолёт, а затем гондолы двигателей наклоняются для обеспечения горизонтального полёта, что ускоряет перемещение и экономит заряд аккумуляторов. По словам разработчиков, eVTOL значительно тише традиционных вертолётов и не производит вредных выбросов в процессе эксплуатации, поскольку работает полностью на электричестве. Это делает новую технологию более экологичной и комфортной для жителей крупных городов.

Главная цель демонстрационного проекта — существенно сократить время в пути между вертипортами Нижнего и Среднего Манхэттена и аэропортом JFK. Вместо привычных одного-двух часов в автомобильных пробках полёт на электрическом такси займёт менее 10 минут. Такие рейсы особенно актуальны для деловых людей и пассажиров, ценящих своё время. Joby Aviation уже владеет компанией Blade, которая выполняет похожие маршруты на обычных вертолётах, и сотрудничает с крупными игроками рынка — Delta Air Lines и Uber.

Программа тестирования Joby в Нью-Йорке является частью более широкой инициативы Министерства транспорта США. В марте были выбраны восемь пилотных проектов по всей стране для отработки различных сценариев использования eVTOL: от городских воздушных такси до грузовых перевозок и медицинской помощи. Joby находится на финальных этапах сертификации FAA и активно сотрудничает с властями нескольких штатов. Данные, полученные в ходе этих испытаний, помогут разработать новые правила безопасности и в перспективе внедрить технологию в массовую эксплуатацию.