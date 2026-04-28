Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI опубликовала новые «основополагаю...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI опубликовала новые «основополагающие принципы» — они заметно изменились с 2018 года

OpenAI опубликовала на своём сайте обновлённый вариант документа, в котором формулируются основополагающие принципы её деятельности. Сейчас он фактически закрепляет уже свершившееся — превращение из исследовательской некоммерческой организации в коммерческую компанию.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

В варианте от 2018 года меморандум звучал как взятые на себя обязательства OpenAI перед обществом: компания стремилась быть в авангарде отрасли искусственного интеллекта, чтобы иметь возможность контролировать «сильный ИИ» (AGI) который сможет сравниться со способностями человека. Теперь компания упоминает AGI лишь дважды, не обещает отказаться от конкуренции с любой другой лабораторией, которая впервые разработает ИИ такой мощности, по сути, ставя собственные коммерческие интересы выше идеи «AGI для всех». Более того, она берётся раздавать поручения всей отрасли ИИ: решения в ней должны приниматься демократически, а государства должны участвовать в строительстве инфраструктуры для удешевления ИИ, чтобы делать технологию доступнее.

Первый принцип OpenAI — демократизация. Компания обязуется противостоять консолидации передовых возможностей ИИ в руках немногих. Помимо использования преимуществ ИИ, это означает, что ключевые решения о дальнейшем развитии технологии должны приниматься обществом в целом, а не только разработчиками технологий.

Второй принцип — расширение возможностей. Компания провозглашает уверенность, что ИИ даёт человеку возможность достигать различных целей, рабочих или учебных, и стремится создавать продукты, которые будут обеспечивать всё бо́льшие возможности. OpenAI берет на себя ответственность за то, чтобы её решения причиняли как можно меньше вреда человечеству, но и обязательства ослаблять ограничения, когда угроза отсутствует.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Третий принцип — всеобщее процветание. По мере расширения возможностей ИИ будет меняться и мир вокруг нас. Властям, возможно, придётся рассматривать новые экономические модели, отражающие реалии этого мира. А разработчикам потребуется достаточно мощная инфраструктура для работы систем ИИ: инвесторам в частности и обществу вообще придётся относиться с пониманием к тому, что закупаются колоссальные объёмы вычислительных данных при относительно скромной выручке.

Четвёртый принцип — устойчивость. ИИ становится мощнее, возникают новые угрозы, и OpenAI намерена сотрудничать с коллегами и властями для их решения. Это касается, в частности, биологических и киберугроз, которые уже сегодня способен создавать ИИ — должны появляться и симметричные средства защиты от них. Впрочем, создание средств защиты — не единственная стратегия: разработчики должны создавать безопасные системы на уровне их архитектуры.

Наконец, пятый принцип — адаптивность. Компания считает, что в условиях непредсказуемого будущего она должна быть готовой меняться и сама, обновлять свои принципы по мере достижения новых знаний, а также обеспечивать прозрачность в отношении изменения этих принципов. «Мы не всегда будем делать всё идеально, но станем быстро учиться и корректировать курс», — пообещали в OpenAI.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, ии, меморандум
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
