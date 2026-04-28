Google превратила поиск на YouTube в диалог с ИИ — но он ошибается

Google начала тестирование поиска на YouTube в формате ИИ-чат-бота, «больше похожего на диалог», сообщил ресурс The Verge. В результатах поиска отображаются длинные и короткие видеоролики, а также сам запрос пользователя в виде текста. В настоящее время функция Ask YouTube («Спроси YouTube») доступна подписчикам YouTube Premium из США в возрасте старше 18 лет.

Для пользователей платной подписки в строке поиска на странице видеохостинга появилась кнопка Ask YouTube. Если оставить поле поиска пустым, но нажать на эту кнопку, сервис покажет страницу с предлагаемыми вариантами поиска и текстовым полем для вопроса.

Журналист The Verge протестировал работу новой функции с помощью нескольких запросов и отметил, что не всегда ответы ИИ-чат-бота корректны. Например, отвечая на вопрос по поводу нового контроллера Steam от Valve, ИИ-чат-бот дал обзор контроллера, указал на новое видео Valve о нём и выделил как длинные обзоры, так и раздел «Краткие обзоры с первого взгляда», включающий Shorts.

При этом в ответ ИИ-чат-бота вкралась ошибка: у старого, снятого с производства Steam Controller якобы не было джойстиков, хотя на самом деле это не так. Поэтому, какими бы полезными ни казались эти страницы результатов поиска, созданные с помощью ИИ, необходимо тщательно проверять их точность, отметил The Verge.

YouTube заявил, что уже работает над расширением эксперимента на пользователей без подписки Premium.