Google превратила поиск на YouTube в диалог с ИИ — но он ошибается

Google начала тестирование поиска на YouTube в формате ИИ-чат-бота, «больше похожего на диалог», сообщил ресурс The Verge. В результатах поиска отображаются длинные и короткие видеоролики, а также сам запрос пользователя в виде текста. В настоящее время функция Ask YouTube («Спроси YouTube») доступна подписчикам YouTube Premium из США в возрасте старше 18 лет.

Источник изображения: Alexander Shatov/unsplash.com

Для пользователей платной подписки в строке поиска на странице видеохостинга появилась кнопка Ask YouTube. Если оставить поле поиска пустым, но нажать на эту кнопку, сервис покажет страницу с предлагаемыми вариантами поиска и текстовым полем для вопроса.

Источник изображений: Alex Castro/The Verge

Журналист The Verge протестировал работу новой функции с помощью нескольких запросов и отметил, что не всегда ответы ИИ-чат-бота корректны. Например, отвечая на вопрос по поводу нового контроллера Steam от Valve, ИИ-чат-бот дал обзор контроллера, указал на новое видео Valve о нём и выделил как длинные обзоры, так и раздел «Краткие обзоры с первого взгляда», включающий Shorts.

При этом в ответ ИИ-чат-бота вкралась ошибка: у старого, снятого с производства Steam Controller якобы не было джойстиков, хотя на самом деле это не так. Поэтому, какими бы полезными ни казались эти страницы результатов поиска, созданные с помощью ИИ, необходимо тщательно проверять их точность, отметил The Verge.

YouTube заявил, что уже работает над расширением эксперимента на пользователей без подписки Premium.

Материалы по теме
YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора
YouTube начнёт удалять дипфейки по запросам знаменитостей, но не все
YouTube автоматически отключит push-уведомления от игнорируемых подписчиками каналов
OpenAI опубликовала новые «основополагающие принципы» — они заметно изменились с 2018 года
Meta✴ начала отменять итоги сделки с Manus, стремясь избежать штрафов в Китае
Более 600 сотрудников Google выступили против использования фирменного ИИ Пентагоном
Теги: google, youtube, ии, поиск
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.