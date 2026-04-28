NASA отложила Artemis III на конец 2027 года — нерасторопность SpaceX и Blue Origin затягивает полёт на Луну

В понедельник глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) сообщил в Конгрессе США, что пилотируемая миссия Artemis III перенесена с более ранних сроков на конец 2027 года. Это связано с неготовностью компаний SpaceX и Blue Origin в срок подготовить свои варианты лунных посадочных модулей к испытаниям в космосе. Однако это не окончательное решение. Миссия Artemis III должна состояться до истечения следующего года, чтобы уже в 2028 году добиться высадки человека на Луну.

Испытания стыковочного дока на Starship (модифицированный Crew Dragon). Источник изображения: SpaceX

По словам Айзекмана, оба подрядчика по изготовлению лунных посадочных модулей — SpaceX и Blue Origin — подтвердили готовность своих аппаратов к новому сроку. Ранее в рамках миссии Artemis III агентство планировало высадку астронавтов на южном полюсе Луны. В новых реалиях миссия Artemis III будет представлять собой пилотируемый испытательный полёт в околоземном пространстве, включающий стыковку и проверку совместимости двух разных лунных посадочных аппаратов с кораблём Orion — по крайней мере, с одним из них, если кто-то из подрядчиков всё же не сдержит обещание.

Изменение целей миссии связано с желанием снизить риски. Изначальный план оказался слишком амбициозным: он требовал одновременного выполнения сложной стыковки на лунной орбите и первой посадки в приполярном регионе спутника. И это не говоря об отработке дозаправки лунных ракет на орбите Земли, к чему оба подрядчика пока даже не приблизились. В новом сценарии репетиция стыковки с кораблём не потребует дозаправки ракет SpaceX и Blue Origin, что повышает шансы на её проведение в указанные сроки.

Фактически Artemis III по подходу и организации во многом копирует миссию Apollo 9: все критически важные операции пройдут недалеко от Земли, где в случае проблем экипаж сможет быстро вернуться на планету. Это позволит тщательно проверить системы перед настоящим спуском на лунную поверхность, который планируется уже в 2028 году.

Главные проблемы миссии Artemis III и последующих связаны с разработкой пилотируемых посадочных модулей Starship HLS (SpaceX) и Blue Moon (Blue Origin). Оба аппарата требуют дозаправки на орбите, наличия герметичных кабин, систем жизнеобеспечения и стыковочных механизмов. Кроме того, NASA планирует испытать в космосе новые коммерческие скафандры Axiom, с разработкой которых также есть проблемы. Параллельно агентство продолжает подготовку ракеты SLS и корабля Orion: на корабль будет установлен модифицированный теплозащитный экран, решаются проблемы с утечками гелия и туалетом, зафиксированные в ходе миссии Artemis II.

Новое расписание позволяет NASA сохранить темп программы — проводить как минимум одну миссию Artemis в год — и более спокойно подготовить технику к реальной высадке на Луну. Решение о том, сколько посадочных модулей (один или оба) будут задействованы в Artemis III, будет принято в ближайшие месяцы в зависимости от успеха компаний. Такой подход повышает шансы на успешное возвращение человека на Луну и закладывает основу для долгосрочного присутствия на её поверхности.

В ближайший месяц агентству предстоит принять множество решений с планированием миссии Artemis III. Например, от них будет зависеть конфигурация ракеты. Сегодня нет ясного понимания на какой орбите и каким образом будут проведены испытания стыковки корабля с лунными модулями, потребуется для этого ракете SLS вторая (разгонная) ступень, будет ли экипаж переходить на спускаемый модуль и многое другое. Но без решения этих вопросов невозможно продолжать сборку ракеты, первая ступень для которой уже доставлена в сборочный ангар на космодром во Флориде.

Теги: artemis 3, nasa, луна
