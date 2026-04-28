«Прогресс МС-34» успешно доставил на МКС воду, воздух и новый скафандр

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34», который в минувшее воскресенье стартовал на орбиту с космодрома Байконур, успешно произвёл стыковку с Международной космической станцией, сообщили в «Роскосмосе».

Источник изображения: t.me/roscosmos_gk

«Прогресс МС-34» пристыковался к модулю «Звезда» в российском сегменте МКС. Грузовой корабль стартовал с космодрома Байконур 26 апреля на ракете-носителе «Союз-2.1а». Он доставил на космическую станцию более 2,5 т груза. В его состав вошли более 1,3 т сухих грузов, 700 кг топлива для заправки МКС, 420 кг питьевой воды, а также 50 кг воздуха для атмосферы на объекте. Важной составляющей стал скафандр «Орлан-МКС» №8, который будет использоваться для производства работ в условиях открытого космоса.

В настоящее время экипаж МКС включает семь человек. Это российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Кристофер Уильямс (Christopher Williams), Джессика Меир (Jessica Meir), Джек Хэтэуэй (Jack Hathaway) и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено (Sophie Adenot).

роскосмос, прогресс, мкс
