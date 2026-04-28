Человекоподобные роботы устроились грузчиками в аэропорт Токио

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) запустит в токийском аэропорту Ханэда пилотный проект по использованию человекоподобных роботов в качестве грузчиков. Инициатива поможет смягчить последствия острого дефицита рабочей силы на фоне рекордного роста туристов.

Источник изображения: Kyodo News, theguardian.com

По сообщению The Guardian, испытания китайских роботов-гуманоидов стартуют в начале мая, а эксперимент продлится до 2028 года. Новые «сотрудники» ростом 130 сантиметров будут перемещать багаж и грузы пассажиров на взлётно-посадочной полосе аэропорта, обслуживающего более 60 миллионов человек ежегодно. Проект реализуется совместно с партнёром — японским технологическим гигантом GMO Internet Group, деятельность которого направлена на внедрение инноваций в аэропортах.

Как заявил президент входящей в структуру JAL компании JAL Ground Service Ёситеру Сузуки (Yoshiteru Suzuki), автоматизация тяжёлого физического труда «неизбежно снизит нагрузку на работников и принесёт значительные преимущества персоналу», хотя такие ключевые функции, как обеспечение безопасности останутся за людьми.

В ходе закрытой демонстрации для прессы робот производства китайской компании Unitree осторожно толкал груз на конвейерную ленту и махал рукой невидимому коллеге. При этом устройства способны работать без остановки лишь от двух до трёх часов, после чего им требуется подзарядка. В дальнейшем планируется расширить обязанности гуманоидов, поручив им уборку салонов воздушных судов.

Одновременно президент компании GMO AI and Robotics, работающей в сфере искусственного интеллекта и робототехники, Томохиро Утида (Tomohiro Uchida) отметил, что, несмотря на внешнюю автоматизацию, внутренние операции аэропортов всё ещё сильно зависят от ручного труда и сталкиваются с серьёзной нехваткой рабочей силы.

The Guardian отмечает, что необходимость внедрения подобных технологий продиктована рекордным ростом въездного туризма на фоне старения населения Японии. За первые два месяца 2026 года страну посетили более 7 миллионов иностранных гостей, а по итогам прошлого года показатель достиг 42,7 миллиона человек. По прогнозам, к 2040 году Японии потребуется свыше 6,5 миллиона иностранных работников для достижения целей роста, однако правительство испытывает политическое давление с требованием ограничить иммиграцию.

Теги: япония, роботы
