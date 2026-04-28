Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Премьера Российский ответ «Готике» становится луч...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Российский ответ «Готике» становится лучше: Of Ash and Steel получила «самый масштабный и богатый на изменения» патч

Издатель tinyBuild и разработчики из петербургской студии Fire & Frost сообщили о выходе «самого масштабного и богатого на изменения» патча для фэнтезийной RPG с открытым миром Of Ash and Steel, вдохновлённой «Готикой».

Источник изображений: tinyBuild

Обновление 1.07 включает дополнительные вариации стрижек и бород, ещё одно подземелье (состоит из 10 уровней) с уникальными наградами, глоссарий и раздел «Центр помощи» с информацией об игре и распространённых проблемах.

Кроме того, с выходом 1.07 в Of Ash and Steel появились извозчики и провожатые, универсальное хранилище (доступ к предметам за пределами дома) и сортировка квестов (по алфавиту, времени и месту получения).

В обновлении также устранили около 200 багов (в квестах, геймплее и других областях), добавили новые функции и внесли более 300 корректировок в разные локализации. Полный список изменений доступен на странице в Steam.

«Огромное спасибо игрокам, что так активно пользуются системой внутриигровых сообщений — это очень нам помогло в поиске и устранении различных проблем, а также добавлении новых полезных механик», — поблагодарили фанатов авторы.

Скриншоты
Новые стрижки
Смотреть все изображения (11)
Новые стрижки
Новые стрижки
Новое подземелье
Извозчик
Провожатый
Универсальное хранилище
Сортировка квестов
Глоссарий
Смотреть все
изображения (11)

Игрокам в роли картографа Тристана предстоит избавить Грейшафт от проклятия, освоить боевую систему (смесь Dark Souls, «Готики» и «Ведьмака 3») и дать волю любопытству — игра не ведёт за руку и не помечает важные места указателями.

Of Ash and Steel вышла 24 ноября 2025 года в Steam и GOG. В сервисе Valve игра получила почти 5,5 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 64 %) — спустя пять месяцев с релиза покупатели всё ещё жалуются на техническое состояние проекта.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NPC в Gothic Remake будут относиться к убийцам и ворам так же строго, как и в классической «Готике»
Руководитель разработки Gothic Remake рассказал об отличиях ремейка от оригинальной «Готики»
Первая годовщина Clair Obscur: Expedition 33 обернулась неожиданным патчем и разочарованием для фанатов
Уровни сложности, ещё больше котов и полезные улучшения: для Crimson Desert вышел новый огромный патч
Игры на PS4 и PS5 перестанут запускаться без интернета — Sony повторяет ошибку, за которую 13 лет назад высмеивала Microsoft
Resident Evil Requiem продаётся так хорошо, что Capcom пришлось повысить прогноз по выручке за год
Теги: of ash and steel, fire & frost, tinybuild, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.