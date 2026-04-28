Российский ответ «Готике» становится лучше: Of Ash and Steel получила «самый масштабный и богатый на изменения» патч

Издатель tinyBuild и разработчики из петербургской студии Fire & Frost сообщили о выходе «самого масштабного и богатого на изменения» патча для фэнтезийной RPG с открытым миром Of Ash and Steel, вдохновлённой «Готикой».

Обновление 1.07 включает дополнительные вариации стрижек и бород, ещё одно подземелье (состоит из 10 уровней) с уникальными наградами, глоссарий и раздел «Центр помощи» с информацией об игре и распространённых проблемах.

Кроме того, с выходом 1.07 в Of Ash and Steel появились извозчики и провожатые, универсальное хранилище (доступ к предметам за пределами дома) и сортировка квестов (по алфавиту, времени и месту получения).

В обновлении также устранили около 200 багов (в квестах, геймплее и других областях), добавили новые функции и внесли более 300 корректировок в разные локализации. Полный список изменений доступен на странице в Steam.

«Огромное спасибо игрокам, что так активно пользуются системой внутриигровых сообщений — это очень нам помогло в поиске и устранении различных проблем, а также добавлении новых полезных механик», — поблагодарили фанатов авторы.

Игрокам в роли картографа Тристана предстоит избавить Грейшафт от проклятия, освоить боевую систему (смесь Dark Souls, «Готики» и «Ведьмака 3») и дать волю любопытству — игра не ведёт за руку и не помечает важные места указателями.

Of Ash and Steel вышла 24 ноября 2025 года в Steam и GOG. В сервисе Valve игра получила почти 5,5 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 64 %) — спустя пять месяцев с релиза покупатели всё ещё жалуются на техническое состояние проекта.