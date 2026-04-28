Решения МТС Exolve выходят за пределы России

Компания МТС Exolve, входящая в структуру МТС и занимающаяся разработкой цифровых решений для бизнеса, объявила о выходе на международные рынки с B2B-продуктами. Этот шаг стал частью стратегии расширения технологического присутствия за пределами России: первыми странами, где компания начала работу, стали Казахстан и Беларусь.

Источник изображения: МТС Exolve

Теперь зарубежный бизнес может воспользоваться решениями и технологиями МТС Exolve, которые позволяют быстро внедрять коммуникационные сервисы — от звонков и сообщений до сложных сценариев взаимодействия с клиентами — через API, без необходимости разворачивать собственную инфраструктуру.

В числе доступных решений — облачная виртуальная АТС (ВАТС), голосовые и текстовые роботы, а также Telecom API, которые позволяют автоматизировать клиентские коммуникации и масштабировать сервисы под задачи бизнеса.

По оценкам МТС Exolve, сегмент CPaaS и коммуникационных API на рынках СНГ демонстрирует устойчивый рост. При этом ключевой спрос формируется на комплексные коммуникационные платформы, которые объединяют голосовые и текстовые каналы, инструменты автоматизации и сценарного управления в единой среде.

Кроме того, решения МТС Exolve предоставляют бизнесу возможности глубокой аналитики клиентских коммуникаций, позволяющей оптимизировать процессы и повышать эффективность. В их основе лежат современные инструменты аналитики, которые объединяют сырые телеком-данные с бизнес-контекстом и помогают компаниям получать ценную информацию в режиме реального времени.

Также бизнесу доступен широкий набор инструментов от МТС Exolve для создания и масштабирования коммуникационных сервисов, включая авторизацию по номеру, обратный звонок, колл-трекинг, защиту номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и другие решения.

«Запуск наших технологий в Казахстане и Беларуси — важный шаг в развитии МТС Exolve. Эти рынки демонстрируют активный рост цифровых сервисов и высокий спрос на современные инструменты коммуникации в различных отраслях. Мы планируем развивать партнёрства совместно с крупнейшими местными операторами и классифайдами. Мы даём цифровым платформам возможность видеть и управлять коммуникациями end-to-end: от первого контакта до результата взаимодействия, анализировать качество коммуникации и находить точки роста. Этот опыт и технологическая база создают основу для дальнейшей международной экспансии, в том числе мы рассматриваем выход на рынки стран Юго-Восточной Азии», — прокомментировал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

Решения МТС Exolve ориентированы на компании из сфер e-commerce, финтеха, классифайдов, а также на предприятия среднего и малого бизнеса.

Технологической основой стали собственные разработки МТС Exolve — 100 % дочерней компании МТС, одного из ведущих разработчиков коммуникационных решений для бизнеса.

Материалы по теме
МТС Exolve: как ставка на self-service за год изменила рынок коммуникаций для бизнеса
МТС Exolve представила сервис для централизованной работы с клиентскими чатами
МТС Exolve внедрила цифровые коммуникационные решения в «СтройЭнергоКом»
Microsoft подтвердила, что уязвимость Windows позволяет красть пароли без единого клика
Блокировки разогнали интерес россиян к VPN — число скачиваний VPN-приложений подскочило в 14 раз
Google превратила поиск на YouTube в диалог с ИИ — но он ошибается
Теги: мтс exolve, мтс, коммуникации
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.