Представлена робот-рыба Bionic Arowana за $5000 — доступная альтернатива живой ароване для аквариума

Аквариум — красивый предмет интерьера, способный украсить и дом, и офис, но не каждый готов брать на себя ответственность по уходу за живым существом. В качестве альтернативы китайская компания FullDepth предложила рыбку-робота под названием Bionic Arowana.

Арована — пресноводная рыба, обитающая в основном в Амазонии. Это ценный вид, но ухаживать за такой рыбкой и содержать её в неволе довольно непросто. Ей нужен живой корм, очень чистая вода с установленными параметрами и большой аквариум — она вырастает до 122 см в длину. Китайский производитель FullDepth выпустил похожего на эту рыбку робота Bionic Arowana длиной 69, высотой 20 см и массой 3,8 кг — по манере плавать она действительно напоминает аровану, разгоняется до 1,9 км/ч, а полного заряда литийионного аккумулятора хватает на 12 часов работы.

Bionic Arowana может плавать по аквариуму в автономном режиме, есть функция дистанционного управления, который, правда, может работать лишь на небольшой глубине. Робот же может погружаться на глубину до 20 м. Вне Китая производитель пока не продал ни единого экземпляра, окончательная цена ещё не определена, но составит она около $5000 за единицу. Стоимость настоящей арованы может достигать нескольких сотен тысяч долларов.

Теги: робот, рыба, аквариум
